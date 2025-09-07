サンダルより断然こっち！【ZARA】おしゃれ見え100点♡「主役級スニーカー」

アクティブに過ごしたい日に履きやすく、コーデに抜け感をプラスするスニーカーは、頼れる大本命アイテム。コーデの格上げを狙える大人にぴったりのスニーカーを見つけるなら【ZARA（ザラ）】をチェックしてみて。メタリックカラーやストラップ付きの厚底デザインなど、個性的な主役級スニーカーを手に入れて、足元のおしゃれをもっと楽しんでみて。

着こなしのアクセントになるメタリックスニーカー

【ZARA】「メタリックエフェクト スポーツシューズ」\6,990（税込）

キラキラとしたメタリックカラーで、存在感抜群なスニーカー。コーデに物足りなさを感じたときや、辛口な要素を加えたいときにぴったりなデザインです。ダークトーンでまとめたコーデの、アクセントとして使うのもおすすめ。アクティブに体を動かす日にも持ってこいです。ソールの高さは2cmと程よい高さ。

カラフルなアクセントのハイカットスニーカー

【ZARA】「カラーハイカットスニーカー」\8,590（税込）

ナチュラルなベージュにカラフルな装飾を加えた、ハイカットのスニーカー。オレンジ × ブルーのラインデザインが、アクセントになっています。カジュアルなコーデに溶け込ませるのはもちろん、シンプルな着こなしに遊び心を加えるのにもぴったりな一足。起毛感のある素材や、深みのあるレッドの靴紐を使っているので、今買って秋以降も長く活躍してくれるはず。

編み上げデザインがポイントの厚底スニーカー

【ZARA】「ストラップ付きスポーティバレリーナシューズ」\6,990（税込）

ぽってりとしたボリュームあるフォルムが可愛らしい、ストラップ付きの厚底スニーカー。ソールの高さは7cmあるので、スタイルアップ効果にも期待できます。バレリーナシューズのような編み上げデザインがおしゃれで、甲をホールド。柔らかな印象のエクリュカラーで、大人カジュアルやきれいめスタイルなど、あらゆるコーデにぴったりはまりそうです。

秋意識なコーデにもぴったり

【ZARA】「スニーカー」\6,590（税込）

落ち着きのあるバーガンディが大人っぽい印象を与える、シンプルな「スニーカー」。深みのあるカラーなので、秋の先取りコーデにも使えそうです。コントラストカラーのホワイトが入っているので、足元が重たく見えにくいはず。すっきりしたシルエットで、女性らしいコーデや、お仕事服にもうまく取り入れられそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W