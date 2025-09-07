この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【台風】10月に発達した台風が接近しやすくなる？最新台風予測――動画で気象予報士の松浦悠真氏が、ECMWF（イギリス・ヨーロッパ中期予報センター）が発表した半年先までの台風長期予測をもとに、今後の日本周辺の台風動向について詳しく解説した。

松浦氏によると「これから先はほぼ平年並みぐらいの感じで発生していくだろう」とし、年間で約25個前後の台風発生が見込まれるという。今年も「あと10個弱ぐらいはですね、今年中に発生してもおかしくないですよ」という見方を示した。その一方、10月にかけては特に台風の発生リスクが高まる要素が揃っているとの見解も示された。

「西太平洋熱帯域の水温が非常に高い」「大量活動が活発である」「赤卵の発達が促される」と最新の気象データをもとに分析。さらに、「太平洋高気圧の季節的な後退が遅れる」「高気圧の縁を回る台風が日本付近に接近しやすい時期が後ろ倒し」になる兆候や、「秋雨前線の活動が活発になりやすく、台風と重なった場合には大雨となるリスクが高まる」と説明した。

松浦氏は「10月の台風には十分に注意を」と強調。今年は勢力の弱い台風が多かったものの「これからは勢力のもっと強い台風が接近してきてもおかしくない」と警鐘を鳴らした。

動画の締めくくりでは「この先も平年並みぐらいの発生数が予想されておりますが、10月に集中する可能性もあります」と注意喚起し、「マニアック天気」チャンネルでは会員向けの充実した解説や特典もあることをPR。「今後も台風の情報と安全にはくれぐれもご注意ください」と視聴者にメッセージを送っている。

