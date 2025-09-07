ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÏÓ¤òÁÈ¤ß¸«¤Ä¤á¤¿¶þ¿«¤ÎÇÔÀï¡¡Î¾É¨¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¡Ä¥É·³¡¢°Ì´¤Î23Ê¬´Ö
¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¥Õ¥¡¥ó¤¹¤é»³ËÜ¤ò±þ±ç¤â¡ÄÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾×·â¤Î·ëËö
¡ÚMLB¡Û¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º 4¡¼3 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¦¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡Ë
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¾×·â¤ÎÉé¤±Êý¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤ÎÇÔÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯9²ó2»à¤Þ¤Ç»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬Ìµ°ÂÂÇÅêµå¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸å4¼ºÅÀ¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡23Ê¬´Ö¤Î9²óÎ¢¤Î¹¶ËÉ¡£µÒÀÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï½ù¡¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£9²ó¤Ë»³ËÜ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â²÷µó¤ò½Ë¤ª¤¦¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢»³ËÜ¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÃ¥¤¦¤ÈÇï¼ê¤·¤Æ´¿À¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¢¤È2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î1ÈÖ¥Û¥ê¥Ç¥¤¤¬±¦Íã¤Ø¤Î¥½¥í¡£¥Õ¥§¥ó¥¹¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÂÇµå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤ËÂÔË¾¤Î1¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¤³¤Î»þÅÀ¤Ç112µå¡£¼«¿È¤â¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é¸òÂå¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸½ºß¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï100µå°ÊÆâ¤¬ÄêÀÐ¡£Ìµ°ÂÂÇÅêµå¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ø¤Î·ÑÅê¤ò·èÃÇ¡£¤·¤«¤·¡¢Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö´°Éõ¤È¥Î¡¼¥Î¡¼¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢Èà¤òÅê¤²¤µ¤»¤¹¤®¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê·ÑÅê¤Ç¡Ë¤¢¤È1¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»³ËÜ¤Î¹ßÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ï¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ËÆóÎÝÂÇ¡¢¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¡¢¾ìÆâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬½ù¡¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÈ¯½Ð¤ì¤ÐÆ±ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢4ÈÖ¥Þ¥¦¥ó¥È¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¤Ë¤Ï»Íµå¡£¥«¥¦¥¶¡¼¤Ë¤â»Íµå¤Ç²¡¤·½Ð¤·¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µå¾ì¤Ï²¡¤»²¡¤»¥à¡¼¥É¤Ë¡£µÞ¤¤¤Ç¸ª¤òºî¤Ã¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥ê¥Ù¥é¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤ÎÂçÃ«¤ÏÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¤Î½Ö´Ö¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¸±¤·¤¤É½¾ð¤ÇÎ¢¤Ø¡£Í··â¤ò¼é¤ë¥Ù¥Ã¥Ä¤ÏÎ¾É¨¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¤Ë¸Ç¤Þ¤ê¡¢¾×·â¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÔ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤¿¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤ò¥Ù¥ó¥ÁÁ´°÷¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡9²ó2»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Î¡¼¤·¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡½¡½¡£Èá»´¤Ê·ëËö¤Ë»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥è¥·¥Î¥Ö¤Î³èÌö¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÈÍîÃÀ¡£¡Ö¿´ÍýÅª¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¤¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¢¤¢¡Ä¡Ä¤½¤¦¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡×¤È²¼¤ò¸þ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ1»þ´Ö¸å¡¢Ã¯¤â¤Ê¤¤µå¾ì¤Ë¤Ï¡¢Èá¤·¤ß¤Î±«¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ê¾åÌîÌÀÞ« / Akihiro Ueno¡Ë