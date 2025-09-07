「オプタ」が公開、町田の西村拓真はプレス数でJ1最多の「1696回」を記録

町田ゼルビアのFW西村拓真の無尽蔵のスタミナがチームの躍進を支えている。

データサイト「オプタ」によれば、今季新加入の28歳はここまでプレス数がJ1最多の「1696回」を記録。ピッチ全体をカバーするその走力に「これやばすぎます」と感嘆の声が上がっている。

今季、横浜F・マリノスから完全移籍した西村はここまでJ1リーグで23試合に出場。MF相馬勇紀（8得点）に次ぐチーム2位の7得点を挙げるなど攻撃を支える存在であると同時に、前線でのプレスの起点として守備でも貢献している。

オプタの公式Xによれば、西村はJ1最多となる1969回のプレス数を記録。そのうち、高強度プレスの比率が70.4％を占めているという。カバーするエリアは右サイドを中心に前線から自陣まで幅広く、文字通り縦横無尽にピッチを駆け回っていることがわかる。

SNSでは「非保持において輝く選手」「これやばすぎますね」「これエグいな」「攻守に本当に良い選手」といった声が上がるなど反響を呼んでいる西村。現在首位と勝ち点差4で5位につける町田にとって必要不可欠な選手となっている。（FOOTBALL ZONE編集部）