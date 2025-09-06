モノトーンなアイテムも甘く仕上げる♡ この秋大活躍間違いなしの「白黒コーデ」4選

少女なキブンの白と黒 甘〜いディテールをしゃれさせるツートーン 大好きなフリルやリボン。そんな、甘くてデコラティブなディテールをこれでもか！と投入しても白×黒の配色がしゃれ〜なムードへ即変換。

Cordinate ふわふわ質感のニットは白を選んでピュアな私を印象づけ♡ ふわふわニット 適度な透け感でオトナっぽさとガーリーのいいとこ取りなふわふわニット。黒レザーもミニ丈をチョイスすることで重たく見せない！ 白フリルニット 2,999円／H＆M レザーフリルスカート 10,890円／dazzlin めがね 13,000円／OWNDAYS リング 8,800円／89xiiitoky（850showroom）レースアップブーツ1,999円／GRL

Cordinate デニムにサテン、レースetc.カラーレスこそ素材で遊ぶ！ チョーカーつきニット チョーカーつきで今っぽい着こなしが叶う半袖ニット。秋アウターとあわせやすいのもうれしいポイント♡ チェックニット 7,150円／RESEXXY ラップデニムスカート 2,290円／GU バッグ 16,500円／The Girls Society レースソックス 1,430円／靴下屋（Tabio）パンプス18,700円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

Cordinate モードな甘さをはらんだルージーなシルエット ビッグフリルシャツ ビッグフリルは同系色のチュールスカートとあわせることで絶妙なバランスに。小物はシルバーで締めるのが◎。 ケーブルニット（9月下旬発売予定）2,990円／GU BIGカラーシャツ 9,350円／merry jennyチュールカート 13,530円／JILL by JILL STUART ミニバッグ 6,490円／カシュカシュ（アンビリオン）フラットシューズ17,600円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

Cordinate バレエコアなスカートも黒がちコーデでコナレ感アップ 黒フリルスカート 黒×黒コーデもフリル素材で一気にバレエコアなコーデに変身。足元はあえてベージュを持ってくることでこなれ感を演出できる。 黒レザーブルゾン5,990円、サイドゴアブーツ3,990円／ともにGU 白ギャザートップス 9,900円／RESEXXY バラチュールスカート 19,800円／The Girls Society 撮影／山村祐太郎（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／加藤ナナ

加藤ナナ

Ray編集部 副編集長 小田和希子