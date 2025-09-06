モノトーンなアイテムも甘く仕上げる♡ この秋大活躍間違いなしの「白黒コーデ」4選
可愛いアイテムをたくさん身につけたいけど、しゃれ感もほしい！そこで今回は、加藤ナナとともに、甘さたっぷりな「白黒コーデ」を4つご紹介します。トレンドの秋色を取り入れる第1歩として、まずは挑戦しやすいモノトーンから始めてみて♡
少女なキブンの白と黒
甘〜いディテールをしゃれさせるツートーン
大好きなフリルやリボン。そんな、甘くてデコラティブなディテールをこれでもか！と投入しても白×黒の配色がしゃれ〜なムードへ即変換。
Cordinate ふわふわ質感のニットは白を選んでピュアな私を印象づけ♡
ふわふわニット
適度な透け感でオトナっぽさとガーリーのいいとこ取りなふわふわニット。黒レザーもミニ丈をチョイスすることで重たく見せない！
Cordinate デニムにサテン、レースetc.カラーレスこそ素材で遊ぶ！
チョーカーつきニット
チョーカーつきで今っぽい着こなしが叶う半袖ニット。秋アウターとあわせやすいのもうれしいポイント♡
Cordinate モードな甘さをはらんだルージーなシルエット
ビッグフリルシャツ
ビッグフリルは同系色のチュールスカートとあわせることで絶妙なバランスに。小物はシルバーで締めるのが◎。
Cordinate バレエコアなスカートも黒がちコーデでコナレ感アップ
黒フリルスカート
黒×黒コーデもフリル素材で一気にバレエコアなコーデに変身。足元はあえてベージュを持ってくることでこなれ感を演出できる。
撮影／山村祐太郎（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／加藤ナナ
加藤ナナ
Ray編集部 副編集長 小田和希子