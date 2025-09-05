10月1日からポイント付与禁止に。ふるさと納税でお得にポイントをゲットできるチャンス【楽天スーパーSALE×5のつく日】
「楽天スーパーSALE」が2025年9月4日（木）20:00〜9月11日（木）01:59まで開催中です。特に本日9月5日（金）は、「ショップ買いまわり」でポイント最大10倍に加えて、「5と0のつく日」のポイント＋1倍も加算され、ポイントがザクザク貯まる最強の一日です。

ふるさと納税も「楽天スーパーSALE」の対象に。2025年10月1日（日）から、ふるさと納税に関する仲介サイトでこれまで付与されてきたポイント還元などの特典が全面禁止となります。

申し込みが済んでいない人は、ぜひこの機会におすすめ商品をチェックしてみましょう！

お刺身やフライに。肉厚で濃厚な北海道産ホタテ


株式会社マルヒロ津田商店

【ふるさと納税】9月5日すぎに寄付額改定 25年上半期 60万品中 総合1位【 発送時期が選べる 】ホタテ 訳あり 500g〜3.2kg ( ふるさと納税 ほたて ふるさと納税 訳あり 帆立 刺身 ふるさと 人気 ランキング 貝 海鮮 ホタテ貝柱 北海道 別海町 )（クラウドファンディング対象）

9,500〜88,000円（送料無料）

いくら丼が約8杯分（400gの場合）。鮭いくらの醤油漬け


広洋水産株式会社

【ふるさと納税】9月11日〜寄付額改定 総合1位常連 いくらの町 鮭 いくら 醤油漬け 200g / 400g / 800g / 1.6kg / 2.4kg 200gパック【内容量が選べる】 ふるさと納税 いくら 海鮮 北海道 イクラ 小分け ふるさと ランキング 人気 高評価 白糠町

9,000〜81,000円（送料無料）

2種から選べる。エンペラーサーモン／アトランティックサーモン400g〜900g


東和食品株式会社

【ふるさと納税】＼総合1位／エンペラーサーモン 400g 900g アトランティック 800g 小分け 訳あり ふるさと納税 サーモン 刺身 ふるさと納税 鮭 冷凍 さけ サケ 海鮮 魚 生食サーモン 人気 ランキング 多数入賞 北海道 白糠町

10,000〜16,000円（送料無料）

選べる数量&定期便。大型むきえび（高級ブラックタイガー）約1kg


株式会社 伝食

【ふるさと納税】寄附額改定↓ 9月10日頃↑ 年内12月31日まで配送指定OK！ 【背ワタなし】高級ブラックタイガー（大型 むきえび）300g / 1kg×1〜5袋（解凍時800g前後 1kg / 約40〜70尾）＜最短3営業日以内発送・着日指定 可能＞【甲羅組 海鮮 海老 エビ えび むきえび】

7,000〜144,000円（送料無料）

溢れる肉汁とふわっふわの食感。デミソースハンバーグ 10〜20個


吉浦コーポレーション

【ふるさと納税】★Wレビューキャンペーン実施中★【累計4000万個突破！】＼個数が選べる！／鉄板焼ハンバーグ デミソース 10個〜20個 温めるだけ 福岡 飯塚 冷凍 小分け 大容量 ハンバーグ 肉 牛 簡単調理 特製 湯煎 人気 お試し 【20250303レビューCP】

10,000〜16,000円（送料無料）

サイズ不揃いでお得。独自調合の塩で味付けされた牛タン 600g〜1.8kg


(株)菜’S

【ふるさと納税】9/11〜寄附額改定 圧倒的企業努力 14日連続1位 牛タン 暴れ盛り 600g 〜 1.8kg 選べる 厚切り 薄切り 楽天限定 サイズ不揃い 訳あり 小分け 牛肉 塩タン 冷凍 肉の泉佐野 定期便 総合＆部門1位2冠達成 最短 翌日発送 5営業日 年内発送 泉佐野市 菜’SCP

8,000〜50,000円（送料無料）

一切れずつ凍結されているので使いやすい。厚切りの塩銀鮭 約1.5kg〜約3kg


※規格外（打ち身、不揃い、色飛び）ですが、通常のものと鮮度や風味に変わりはありません

銚子東洋株式会社

【ふるさと納税】 訳あり 厚切り 塩銀鮭 切り身 1切れ 約110g~150g 【選べる内容量】約1.5kg 約 2kg 約 3kg 定期便 人気 鮭 さけ しゃけ サーモン 魚 魚介類 冷凍 厚切 肉 厚 塩鮭 銀鮭 ふるさと 送料無料 切身 規格外 千葉県 銚子市 銚子東洋 (クラウドファンディング対象)

10,000〜37,500円（送料無料）

買いに行く手間も省ける。たっぷり使える220組ティッシュ


坪野谷紙業（ＳＴ）

【ふるさと納税】ランキング1位獲得! _クラリスボックスティッシュ60箱(1箱220組(440枚))(5個入り×12セット)_ ティッシュ ティッシュペーパー 日用品 常備品 生活用品 まとめ買い 【配送不可地域：離島・沖縄県】【1256759】

14,000円（送料無料）

甘味がギュッと凝縮。シャインマスカット 3房（1.3kg）/4〜5房（2.3kg）


※正規品の出荷基準では除かれる、小粒や房の小さいシャインマスカットです、味や品質に問題はありません

ＪＡ中野市 営農部 販売開発課

【ふるさと納税】【2025年発送】 訳あり シャインマスカット 3房 / 4〜5房 (1.3kg / 2.3kg)_ マスカット ぶどう ブドウ 葡萄 訳あり フルーツ 果物 くだもの 長野県 中野市 人気 送料無料 【配送不可地域：離島】【G1422800】

13,000〜20,000円（送料無料）

阿蘇の清らかな水で育った美味しいお米「阿蘇びより」5kg〜20kg


南阿蘇村

【ふるさと納税】高レビュー 米 無洗米 生活応援 ランキング 1位 訳あり お試し 定期便 米 コメ こめ ふるさと納税 わけあり お米 むせんまい 阿蘇びより あそびより 楽天スーパーセール お買い物マラソン 5kg 10kg 15kg 20kg こしひかり 《出荷時期をお選びください》

11,000〜528,000円（送料無料）

宮崎県都城市

【ふるさと納税】【期間限定特別規格！！】畜産農家応援【カット＋重量＋発送時期が選べる！】宮崎牛【赤身＆霜降り】2種食べ比べセット《レビューキャンペーン実施中！》 - 選べるカット 宮崎牛 牛肉 500g 1kg 2kg 快速便あり 送料無料 SKU-N203【宮崎県都城市】

10,000〜32,000円（送料無料）

大坪水産株式会社

【ふるさと納税】【発送時期が選べる】 ネギトロ まぐろ 天然 鮪 小分け 計1.4kg 100g×14個 セット S4 魚 焼津 ねぎとろ丼・手巻き寿司に a12-150

12,000円（送料無料）

株式会社 鰻楽

【ふるさと納税】高評価★4.80 総合ランキング1位 獲得【期間・数量限定】鰻 たれ 九州産 うなぎ 蒲焼 4尾 (計760g以上＆さんしょう、たれ付き) うなぎ蒲焼き きざみ1袋付き 特上 蒲焼長焼 化粧箱入り 惣菜 人気 おすすめ うなぎの蒲焼き 国産 《レビューキャンペーン》

24,000円（送料無料）

