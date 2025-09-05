日本学生野球協会は9月4日、都内で審査室会議を開き、寮内で起きた集団暴力問題や中井哲之前監督のパワハラ問題で揺れる広島県の名門私立・広陵高校の53歳のコーチに不適切指導と報告義務違反で、8月21日から11月20日まで3か月の謹慎処分を下した。

【写真】広陵高校側がA君の両親に渡した報告書

8月21日という日付は、中井前監督とその長男である惇一部長の退任が発表された日である。

8月30日と31日に行われた秋季大会地区予選を前に、一連の問題を追及してきた私のもとに、ある情報が入っていた。野球部を離れたのは中井前監督および惇一部長だけでなく、他の3人のコーチも退任しているというのだ。つまり前体制のコーチで残ったのは、新監督となった松本健吾氏（34）だけということだった。

新チームとして初戦となる8月30日の柚木高校戦に20社30人という異例の報道陣が集まるなか、私は松本氏にコーチ陣の退任について質問するタイミングを窺っていた。だが、取材を取り仕切った広島県高等学校野球連盟は試合後の囲み取材を前にこう釘を刺した。

「質問の内容は本日の試合に関することだけでお願いします」

初回に広陵が8得点し、23対0（5回コールド）という一方的な展開となった試合内容に触れるべき点は少ないだろう。当然、最初に会見に臨んだ松本氏には、新体制に関する質問が集中した。しかし、青年監督は慎重に言葉を選ぶ……というよりも、余計なことを口にしないよう唇を震わせながら質問に答えていた。

「試合前は、選手に『いつも通りの試合をしていこう』と声をかけていました。今後も一戦一戦、一生懸命やっていこうと思っております。どなたからも応援してもらえるような野球部を目指していきたい」

野球部の暴力体質を改善したいとか、新たな伝統を築いていきたいとか、そういう前向きな話は皆無だった。唯一、会見に緊張感が走ったのは、騒動勃発後に寮のルールを変えるようなことはなかったのか──という質問が飛んだ時だ。

「特には……」

1月に集団暴力を受けた被害者A君の父親は、中井哲之監督の謝罪と共に、学校に対して再発防止策の徹底を求めていた。しかし、学校側に暴力事件の温床となった寮のルールを改善するような考えはまったくなかった様子だ。改めて広陵に質問状を送ると、「野球部の運営体制に関する取り組みについては、現在ある状況にとらわれず、また、内部の意見によるのでは独善的となるおそれがあることから、外部委員を交えた学校改善検討委員会の客観的なご意見を参考にする予定です」と回答。外部の意見に耳を傾けながら、改善すべき点を探していくという。

なぜ34歳コーチが監督に指名されたのか

そもそも、なぜ中井前監督の後任として、34歳の松本氏が指名されたのだろうか。松本氏は惇一氏に次いで若手のコーチだ。経験豊富な先輩コーチやOBは多く、人選には困らないだろう。また、新部長にバスケットボール部の顧問で野球経験のない瀧口貴夫氏（64）が就任したことも大きな疑問だった。長期的な視野に立った人材登用ではなく、簡単に首をすげ替えることにできるその場しのぎの人事にも見えた。松本氏は言った。

「それは学校の判断ですので……僕は与えられた役割をただ全うするだけですので、それ以上は答えられません」

そして、本題である。私はその日、試合前のノックを注視していた。内野ノックは通常、監督が行い、外野ノックはサブノッカーが務める。サブノックは基本的にコーチが務めるものであり、まさか野球経験のない瀧口氏がサブノッカーを務めるとも思えない。ベンチ入りしている部長がノックを行わない場合、ベンチ入りしていないコーチがノックの時にだけグラウンドに降りてきてノックバットを手にするのが通例だ。3人のコーチのうちいったい誰がノックを打つのか……と見守っていると、この日の試合では選手がサブノッカーを務めていた。さらに翌31日の沼田戦でも同様だった。県大会出場を決めた31日の沼田戦（4対1で勝利）後に、その理由を松本氏に問うてみた。

「ベンチの中でノックが打てるのが選手しかいませんので、選手がノックを打っています」

30日の試合前には、ほんの一瞬だけ謹慎処分を受けたコーチの姿があり、1人のコーチは試合を見守り、もう1人のコーチは試合後の選手たちに労いの言葉をかけていた。私はその1人に対し、現在の立場について訊ねた。

「正確な人事は学校に聞いてもらいたいのですが……前体制の指導者で、現在の野球部に残っているのは松本だけですね」

両日の試合では、赤いベースボールキャップを被った3年生が試合を見守り（同校では学年によってかぶるキャップの色が異なる）、グラウンド整備なども手伝っていた。彼ら3年生が中心だった前チームは、甲子園1回戦の旭川志峯（北北海道）に勝利したあと、混乱を招いたとしてその後の試合出場辞退を8月10日に決定した。その日のうちに大阪から広島に戻った選手たちは、それぞれの地元に帰ることなく寮生活を続け、3年生は現在も練習にも参加しているという。

退任したコーチが「練習の見守り」を行う理由

しかし、夏の甲子園まで3学年をあわせた部員数は163人（そのうち女子マネージャーが11人）だ。それだけの数の部員に対し、指導者は松本氏と、野球経験のない瀧口氏だけでは安全面の管理や予期せぬケガが発生した場合の対応に十分な人数とはいえまい。3人のコーチの退任理由と、安全面で心許ない現状への対応策を学校に尋ねたところ、以下の回答だった。

「松本監督以外の者について、当分の間、指導から外れることとしております。なお、中井哲之、惇一以外の者は、安全管理及び健康観察のため練習の見守りを行っております。3年生が公式戦から引退しており、2年生が活動している状況です」

中井親子だけでなく3人のコーチが退任していることを認める一方、「練習の見守り」役として練習に帯同しているという。結局、いずれコーチに復帰することを見据えながら、批難が集まる現時点では一時的にコーチの立場を外れているということだと感じられる。そう考えると、中井前監督や惇一氏の復帰も想定されているのではないかと勘ぐってしまうのだ。

30日、31日の試合では謹慎処分を受けていない2人の元コーチが選手たちに試合の運営が滞らないよう指示する姿もあった。30日には謹慎処分を受けた元コーチも姿をみせていた。日本学生野球協会から3か月の謹慎処分が下ったコーチは、いくら技術指導などはしていないとはいえ、試合会場に姿を見せることは許されるのだろうか。

広陵高校は今年1月に寮で起こった集団暴行事件に関して、改めて第三者委員会を発足し、再調査することを決定した。結論が出る時期について尋ねると、「本校の調査では今年1月に複数人がそれぞれ暴行をした事実を認定しておりますが、調査方法、調査機関については組織された委員におまかせしており、これから開始する委員会についても同様です。結論の時期については承知しておりませんし、本校から希望を申し上げることも不適当と考えております」との回答だった。

A君が被害に遭った事件で第三者委員会の焦点となるのは、中井哲之前監督からの暴言やパワハラがあったかどうか、だろう。中井前監督の口から謝罪や経緯の説明がないまま第三者委員会の結論が野球部の当初の主張と食い違うようなことがあれば、中井前監督が高校野球の現場に復帰する未来はまず描けないだろう。

■取材・文／柳川悠二（ノンフィクションライター）