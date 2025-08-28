沖縄尚学の優勝で幕を閉じた今夏の甲子園。全力で戦う選手たちの姿に心揺さぶられた人も多いことだろうが、大会期間中に大きな関心を集めたのが広島県代表である広陵高校だった。史上初めて大会中に出場を辞退。その理由は、2025年1月、寮内で禁止されていたカップラーメンを食べた1年生に対し、複数の野球部員が暴力をふるい、3月に日本高等学校野球連盟（高野連）から厳重注意を受けたことに端を発している。暴力を受けた選手の