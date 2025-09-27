ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 広陵高校の暴行事件、被害者側を刑事告訴した理由について独占告白 広陵高等学校 時事ニュース 現代ビジネス 広陵高校の暴行事件、被害者側を刑事告訴した理由について独占告白 2025年9月27日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 下級生への暴行事件が発覚し、夏の甲子園を途中で辞退した広島県の広陵高校 事件の加害側とされる部員が、被害者側を告訴する異例の展開を見せている 告訴した部員は、被害者の両親の告発は「事実を誇張したもの」だと説明した 記事を読む おすすめ記事 『行列』北村弁護士vs橋下弁護士の因縁バトル再び 手越祐也が情報リークで法律相談 2025年9月26日 6時0分 「悪夢」に出てきた“池ポチャ敗戦” ルーキー・荒木優奈は先週の悔し涙を2勝目の力に 2025年9月25日 15時19分 清水尋也被告が保釈 所属事務所が謝罪と怒り「断じて許されるものではなく極めて重大な過ち」 2025年9月25日 0時13分 【解説】新浪氏処遇…経済同友会有力者らに聞いた サプリだけじゃない論点 2025年9月23日 17時0分 「腕がヤバイ」「コブみたいになってる」人気力士の“異変”に騒然 元若乃花「めっちゃ痛いでしょうね…怖いですね」心配顔 2025年9月21日 6時30分