¡Ú¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¡Û´ßÃ«Íö´Ý¡Ö¥Ð¥Ö¤ê¤¿¤¤¡×Ç¯¾å¹¥¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤â²áµî¤Ë¡ÈÇ¯¾å½÷À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊìÀ¤ÏÀÍß¡É·ù°È¯¸À¤È¤ÎÌ·½â
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´ßÃ«Íö´Ý¤ÎYouTubeÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£´ßÃ«¤ÏÇÐÍ¥¤Î´ßÃ«¸ÞÏ¯¤òÉã¤Ë¡¢Êì¤Ï¸µ¥×¥ê¥ó¥»¥¹ ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î´ßÃ«¹á¤òÊì¤Ë»ý¤Ä¡£
¡¡´ßÃ«¤Ï9·î1Æü¤Ë¡ÖNewsPicks/¥Ë¥å¡¼¥º¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØIN MY OPINION presents Black or White¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÇ¯¾å½÷À¹¥¤¡É¤ò¸ø¸À¤·¤¿¡£
¡ÖÆ°²èÆâ¤Ç´ßÃ«¤µ¤ó¤Ï¡ØÃË½÷´Ø·¸¤Î¤ªÇº¤ß¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ì¥óÍÍ¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤µ¤ó¡¢¥È¥ó¥Ä¥«¥¿¥ó¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤é¤ÈµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¤Îº¹·ëº§¡¦Îø°¦¤ÎÏÃ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢´ßÃ«¤µ¤ó¤Ï¡ØÇ¯¾å¤Î¥¦¡¼¥Þ¥ó¤À¡Á¤¤¤¹¤¤Ç¡Ù¤È¥¢¥ì¥óÍÍ¤Î¸ý¤Þ¤Í¤òÈäÏª¡£¡Ê¼«Ê¬¤Î¡Ë¥¥ã¥éÅª¤Ë¡Ø²¶¥Ç¥¤ó¤¼¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²È¤ËÌá¤Ã¤¿¤éÇ¯¾å¤Î½÷À¤ÎÁ°¤Ç¥Ð¥Ö¤ê¤¿¤¤¡Ê´Å¤¨¤¿¤¤¡Ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢´ßÃ«¤Ï¡ÖÇ¯¾å¤Î½÷À¤ËÉé¤±¤¿¤¤¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¡£ÉáÃÊ¡¢¶¯µ¤¤Ê¥¥ã¥é¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÏµÕ¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢X¤äYouTube¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô´ßÃ«Íö´Ý¡¢Ç¯¾å¤Î¥¦¡¼¥Þ¥óÂç¹¥¤¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ë¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡Ô´ßÃ«¤»¤¬¤ì¡¢¡Ö¥Ð¥Ð¥¢¤ÎÀÍß¥²¥í¤¤â¤¤¡×¤Ã¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È»¯¤·¤Æ¤Þ¤Çdis¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ËµÞ¤ËÇ¯¾å¹¥¤¥¢¥Ô¡¼¥ë»Ï¤á¤Æ¤ë¤Î²¿¡©¡Õ
¡ÔÍö´Ý¡Ö²¶¤¬¥Ð¥Ö¤ë¤Î°Õ³°¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸½Ð¤·¤Æ¤ë¤±¤É¸«¤¿¤Þ¤ó¤Þ¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡Õ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï´ßÃ«¤Î²áµî¤ÎÈ¯¸À¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¤Î¤ÏÊüÁ÷ºî²È¤À¡£
¡Ö´ßÃ«¤µ¤ó¤Ï3·î28Æü¤ËX¤Ç¡Ô¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¥ª¥ÐÍÍÊý¤«¤é¸þ¤±¤é¤ì¤ëÊìÀ¡¢¤¢¤ì¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤Î°ã¤¦ÀÍß¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Õ¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¼«¿È¤Ø¸þ¤±¤é¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ô¤³¤ì¤Ï±þ±ç¤À¤·¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤Æ´ò¤·¤¤¡Õ¡Ô¤³¤ì¤ÏÀÍß¤ÎÊü½Ð¡¢¼¾¤Ã¤Ý²á¤®¤Æ¥²¥íÅÇ¤¤½¡Õ¤Ê¤É¤ÈÀ£É¾¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Åö³º¥Ý¥¹¥È¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÇ¯¾å¹¥¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤È¤ÎÌ·½â¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ßÃ«¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¤Ç°ì³µ¤ËÇ¯¾å¤Î½÷À¥Õ¥¡¥ó¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»×¤¤¹þ¤ß¤Î¶¯¤¤°ìÉô¤Î²á¾ê¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤±¤óÀ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö´ßÃ«¤µ¤ó¤ÏSNS¾å¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤¬µÏ¿¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤ëÊ¬Ìî¤âº£²ó¤ÎÎø°¦¤Î¤Û¤«·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢À¯¼£·ÐºÑ¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÈÊü¸À¡É¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â²áµî¤ÎÈ¯¸À¤ä¹Í¤¨¤È¤ÎÌ·½â¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¡¡¿ô¡¹¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤êÇ¯¾å½÷À¤Ë¡È¥Ð¥Ö¤ê¤¿¤¯¡É¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡£