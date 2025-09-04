PlayStation 5本体が最大1万円OFFに。AmazonでPS 5 オータムセールが開催中【9/10まで】
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは9月4日〜9月10日まで、全国のPlayStation取扱店で「PlayStation 5 オータムセール」を開催しています。セールでは、PS5本体のディスクドライブ同梱版とデジタル・エディションが、特別価格で購入可能です。
Amazonでも今だけ最大1万円OFFのお買い得価格に。数量限定のため、上限に達し次第販売終了となります。気になっている方は、この機会をぜひお見逃しなく。
→ Amazon「PlayStation 5」のセールページはこちら
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
PlayStation 5（CFI-2000A01）
79,980円 → 72,980円（9%オフ）
PlayStation 5 デジタル・エディション(CFI-2000B01)
72,980円 → 62,980円（14%オフ）
