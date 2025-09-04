3Aでは今季4先発して0勝2敗、防御率7.07

【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間4日・ピッツバーグ）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が3日（日本時間4日）、敵地でのパイレーツ戦前に取材に応じ、前日に3Aで先発登板した佐々木朗希投手について言及。「間違いなく才能はある。でも球速がでていない。球速が向上する必要がある」と“苦言”を呈した。

佐々木は3Aオクラホマシティの一員として、3Aシュガーランド戦に先発するも、初回に2本の2ランを許す立ち上がりとなった。それでも、2回以降は立て直し、予定の5回を投げきった。3Aでは今季4先発して0勝2敗、防御率7.07となっている。

今季メジャーに移籍した佐々木は8先発して1勝1敗、防御率4.72を記録していたが、5月13日（同14日）に右肩インピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入り。8月14日（同15日）に3Aで97日ぶりに実戦登板を果たしたが、なかなか球速が上がらず、本調子とはほど遠い出来となっている。

ロバーツ監督は「正直言ってわからない。5イニング投げられたのはよかったけど……投手コーチ陣からの報告によると、球は良いけど、まだ（球速が）上がる余地がある。でも、（今後の）プランについてはどう回答していいかわからない」と、まだメジャーの復帰の道は見えていないとした。

佐々木に関しては「間違いなく才能はある」としながらも、3Aでも厳しい数字が並ぶ現状。ロバーツ監督は「相手は3Aの打者なので、もっといい活躍を期待していた。今はペナントレースの最中だから、要求は高い。なので私たちの元で投げるのであれば、（改善することを）しきりに催促するし、（マイナーでは）圧倒的な活躍が必要だ。今はそういうレベル（を求めている）」と厳しい口調で話した。（Full-Count編集部）