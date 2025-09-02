　横浜F・マリノスは2日、MF山村和也(35)がウロンゴン・ウルブス(オーストラリア2部相当)へ完全移籍をすることを発表した。

　長崎県出身の山村は国見高から流通経済大を経て、2012年に鹿島アントラーズへ入団。ルーキーイヤーから背番号4を着けてプレーし、2度のJリーグカップ優勝などを経験した。

　その後、2016年にセレッソ大阪へ移籍し、翌2017年のカップ戦2冠に貢献。2019年に加入した川崎フロンターレでもJ1リーグ2連覇など数々のタイトルを手にした。

　横浜FMには2024年から所属し、今季はここまでJ1リーグ戦5試合、天皇杯1試合に出場。先月25日に海外移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することが公表されていた。

　国内の強豪クラブを渡り歩いてきた山村にとっては、初の海外挑戦。

　

以下、クラブ発表プロフィール

●MF山村和也

(やまむら・かずや)

■生年月日

1989年12月2日(35歳)

■出身地

長崎県

■身長/体重

188cm/85kg

■血液型

A型

■経歴

桜が丘小-国見中-国見高-流通経済大-鹿島-C大阪-川崎F-横浜FM

■出場歴

J1リーグ:209試合19得点

J2リーグ:34試合6得点

J1昇格PO:2試合

リーグカップ:31試合2得点

天皇杯:38試合3得点

ACL:26試合2得点

■コメント

「オーストラリアのウロンゴン・ウルブスFCに移籍することになりました。

1年8ヶ月という期間、横浜F・マリノスの一員として皆さんと共に過ごした日々は忘れません。

なかなかピッチで共に戦う事ができなかったこと、本当に申し訳なく思っています。

オーストラリアの地で力をつけてきますので、また何かのかたちで貢献できれば幸いです。

約2年間、本当にありがとうございました。今後の横浜F・マリノスの飛躍を心より願っています」