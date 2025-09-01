約164万円から！ ダイハツ新「タント」のコスパがスゴイ！ 「両側スライドドア」×「オトク専用プラン」で商品力アップ！ 特別仕様車「Limited」の魅力とは

「Limited」シリーズの魅力とは

2025年7月1日、ダイハツは「タント」の特別仕様車「タント X “Limited”」を発表しました。

このシリーズは人気の高いオプション装備を標準搭載し、価格を抑えつつ、より便利で快適な車内を提供しています。

いったいどんなクルマなのでしょうか。

タントは2003年の発売以来、スーパーハイト系として新たな市場を開拓。ファミリー層をはじめとする幅広い層から支持を受けてきました。

2代目では軽自動車初となる、センターピラーをドアに内蔵した「ミラクルオープンドア」を採用し、子育て世帯やシニア層から高い評価を得ました。

現行の4代目は、ダイハツの新プラットフォーム「DNGA」を採用し、2019年から販売が開始されています。

また、2022年には新たなアウトドア向けグレード「タント ファンクロス」が追加され、さらなる進化を遂げています。

タントは広い室内空間と使いやすさが特徴で、ファミリー層を中心に大きな支持を得ています。

室内の広さは、軽自動車とは思えないほどの空間を提供し、特に後席や荷室においては快適に過ごすことが可能になりました。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1755mmで、ホイールベース2460mmです。

エクステリアデザインはシンプルでありながら個性を引き立てる仕上がりで、複数のボディカラーから選択可能です。

インテリアは、シートバックテーブルやマルチインフォメーションディスプレイなど、便利な装備が充実しています。

タントは先進安全装備にも力を入れており、ダイハツの予防安全機能「スマートアシスト」を搭載。車両に搭載した「ステレオカメラ」が周囲の状況を認識し、ドライバーの運転をサポート。安全性が大幅に向上しています。

では、今回追加された「タント X “Limited”」にはどのような特徴があるのでしょうか。

このモデルは、タントの既存グレード「X」をベースとした特別仕様車です。

特に注目すべき装備は、両側パワースライドドアです。Xに標準装備される左側パワースライドドアに加え、右側も標準装備。よりスムーズに車内にアクセスできるようになりました。

両側のスライドドアには、ドアの開閉をワンタッチで行える機能や、ウェルカムオープン機能が搭載されています。特に手がふさがっているときや狭い駐車スペースでの乗降が非常に楽になります。

また、エクステリアにはフルLEDヘッドランプが装備されています。クリアランスランプやオートライト機能も含まれており、夜間走行時の安全性が確保されています。

さらに、タント X “Limited”は、ドライブ中の快適さを向上させるための専用ディーラーオプションプランも充実しています。

LEDフォグランプキットやシートアンダートレイのセットプランが用意されており、これらを選択することで、車内の収納スペースや外装のアクセントをさらに強化することが可能です。

シートアンダートレイは、助手席の下に取り付けることができ、日常的な小物収納に便利です。

さらに、広い室内空間を有効活用できるシートバックポケットや収納式のテーブルなども装備しており、ドライバーと乗客が長時間快適に過ごせる環境を作り出しています。

タントX “Limited”の車両本体価格（消費税込）は、2WDモデルで163万9000円、4WDモデルで176万円となっています。これらの価格は、同クラスの他車と比較しても競争力があり、コストパフォーマンスに優れていると言えそうです。

タント X “Limited”は、人気のオプションを標準装備し、価格を抑えつつ使い勝手を向上させた特別仕様車です。

さらに商品力を上げたタントは、これからもユーザーに際され続けるモデルになっていくでしょう。