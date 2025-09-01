高橋塁がバンコクで撮影した記念写真、バレー界で話題に

バレーボール男子の高橋塁が、海外で日本の大人気女性アーティストと遭遇。これに日本代表メンバーから続々とうらやむ声が寄せられている。インスタグラムでの報告に弟の高橋藍は「ガチか。リアルに嫉妬」とつづった。

高橋塁がタイで開催中の「バンコク日本博2025」で遭遇し、並んで記念写真を撮影したのは女性7人組グループの「HANA」だ。メンバーと整列した高橋塁は両手でピースサインし楽しそう。メンバーとは頭一つ分以上違う長身が目立つ。

この写真を「HANAさんにお会いすることが出来ました 全曲最高でした！！！ また、観に行かせて頂きます」とインスタグラムに投稿すると、世界選手権を控えた日本代表メンバーから続々と反応が。サントリーサンバーズでも同僚の高橋藍は「ガチか。リアルに嫉妬」とコメントし、小野寺太志も「まじで嫉妬してる」と続いた。

タイでは日本のバレーボール人気が高く、このイベントにはサントリーサンバーズから高橋塁と樫村大仁が参加している。



（THE ANSWER編集部）