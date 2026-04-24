メカニカルキーボードのMajestouchシリーズで知られるダイヤテックが事業を終了(閉業)したことが明らかになりました。ダイヤテック株式会社https://www.diatec.co.jp/index.htmlダイヤテックは自社ブランドの「FILCO」でキーボードを販売していた企業です。FILCOのMajestouchシリーズは安定感のある重厚な筐体が特徴で、メカニカルキーボード愛好家に親しまれてきました。2022年に登場したMajestouch Convertible3は有線接続と無線