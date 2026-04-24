サイトクリエーションが運営する情報サイト「占いガイダンス」が、復縁の経験者、男女計１００人（女性５６人、男性４４人）を対象に行ったアンケート調査の結果が公開された。調査では復縁までにかかった期間や復縁のきっかけ、さらに復縁成功者の行動パターンまで、実体験ベースのデータを収集。実際に復縁を経験した人の声をもとに分析した結果、復縁までの期間には明確な傾向があり、さらに成功につながる行動にも共通点が見