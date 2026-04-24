女優の井桁弘恵の異常な“疑り深さ”が、視聴者の間で思わぬ波紋を広げている。「それは4月22日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）での一幕でした。この日は『詐欺にダマされやすい女VS疑り深い女』というテーマでトークしていたのですが、ここで井桁さんが“盗聴器”についての話を始めたのです」（芸能記者）「引っ越したら必ず盗聴器を探す」という井桁。つい最近も引っ越したという彼女は、誰かに会話を聞かれて