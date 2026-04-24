【前後編の後編/前編からの続き】京都府南丹市の安達結希（ゆき）くん（11）が遺体で発見された事件で逮捕されたのは、義父の安達優季（ゆうき）容疑者（37）だった。安達容疑者と結希くんの日頃の関係を周辺に取材した。＊＊＊【実際の写真】“取材禁止”の張り紙が！「安達優季容疑者」が住む「立派過ぎる日本家屋」前編では、容疑者と前妻との結婚生活と離婚した経緯などについて報じた。前妻との離婚と相前後して、