「趣里さんは三山さんに“結婚するなら”と、仕事関係者以外の女性の連絡先を整理するようにお願いしたそうです。

趣里さんは好きになったらその人に夢中になり、はた目からも“今、恋をしているんだな”とすぐにわかっちゃうような人です。三山さんは男女問わず知り合いが多いタイプですので、行動で結婚への思いを示してほしかったのでしょう」（音楽関係者）

8月29日、女優の趣里（34）が、7人組ダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）と結婚していたことを、自身の公式インスタグラムで公表した。報告文に《2人の間に新しい命も授かることができました》とつづり、現在妊娠していることを明かしている。

覚悟を決めて結婚した2人だが、入籍までには紆余曲折があった。

「当初は5月に結婚を発表する予定でした。身内だけでの挙式も予定していたそうです。そんな発表を間近に控えた4月下旬に、一部で三山が過去に女性YouTuberに対して、結婚詐欺を働いていたと報じられたのです」（芸能関係者）

報道を受けて、結婚発表は一時延期された。趣里の父・水谷豊（73）の胸中とはーー。前出の芸能関係者が明かす。

「水谷さんは三山さんの女性トラブルを報道で知ったようで、非常に動揺したそうです。趣里さんのご両親は、三山さんに対して、チャラついた印象を持っていて、交際当時から難色を示していたそうです。“それ見たことか”という思いもあったのだとか。

もともと結婚を機に三山さんが水谷さんの個人事務所に所属する計画があったといいます。同事務所の所属タレントは水谷さんと伊藤蘭さん（70）の2人で、趣里さんも業務執行社員として名を連ねています。移籍は“家族に迎え入れる”ということだったのでしょう。

実際に、三山さんは5月に所属事務所を独立しています。しかし今回の女性トラブル報道でご破算となりました」

両親から心配されるも、趣里の決意は固かった。

「妊娠が発覚した当初は、趣里さん自身も、自分のことで手いっぱいなのに子供を育てられるのか、よき母になれるのだろうかと、悩んだそうです。眠れなくなるほど不安だったとか。そんなときに、三山さんから『全力で趣里を守るよ』と伝えられたそうです。

人生が大きく変化することに対しての不安が全て払拭されたわけではないですが、三山さんのその言葉に背中を押されたのだといいます」（前出・音楽関係者）

■「その人のすべてを受け入れる覚悟」

今年に入ってから交際をスタートさせたと報じられている趣里と三山。‘25年2月に三山が、WEBメディア「MOVIE WALKER PRESS」のインタビューに応じ、愛について、こう語っている。

《その人のすべてを受け入れる覚悟があるかどうかが、その人の人生を背負えるか、その人を幸せにできるかに繋がってくると思う》

愛し合う2人は水谷夫妻の説得に臨むが……。

「水谷さんは、2人の意志を確認し、“娘の選んだ人だから否定はしない”というスタンスだそうです。趣里さんのガンコさを理解していますからね。

そもそも“娘の意見を尊重すること”は水谷家のルールでした。趣里さんから芸能界入りを相談されたときも、“大変な世界だよ”と話し合いになったのですが、最終的には趣里さんの熱意に負けて応援することになりました。

また、“生まれてくる子供のためにも”という思いもあったそうです。水谷さんたちにとっての初孫ですからね」（前出・芸能関係者）

趣里の結婚発表には、《私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています》とつづられていた。

「母の蘭さんが拒否反応を示しているとの報道が一部でありました。しかし、2人のことを認めた今では、『趣里の人生なのだから、趣里が決めなさい』と、味方でいてくれて、趣里さんにとっての救いになっているそうです」（前出・音楽関係者）

趣里の結婚発表後に伊藤はインスタグラムを更新し、今年1月に開催された伊藤の全国ツアーの最終公演で、母娘初共演を果たした際の画像とともに、《趣里 心からおめでとう 母はずっと見守っていました もちろん これからもずっとね》とコメントしていた。

一方で、父は結婚について沈黙を貫いている。

「水谷さんは三山さんに女性トラブルがあったため、2人の結婚を完全に祝福できているわけではないといいます。

水谷一家は、三山さんから、自身にも落ち度があったものの、結婚詐欺ではないと説明されたそうです。三山の釈明を受けて、水谷さん一家が集まった場では、水谷さんから趣里さんに『また浮気などの女性トラブルが起きたとしても、絶対に助けないからね』と、伝えたと聞いています」（前出・音楽関係者）

厳しい通告を行った水谷の胸中を水谷の知人が推察する。

「結婚は認めるものの、家族になるのならば腹をくくるようにと趣里さんに伝えたかったのでしょう。ふだんは愛娘に甘々な水谷さんですが、この件に関しては、厳しい態度を取らざるをえず、心を鬼にしているのでしょう」

すべては愛娘の幸せのためーー。水谷が三山を信頼できる日は来るのだろうか。