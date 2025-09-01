低反発バットの影響で「バットの軌道が良くなっている」

「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」に出場する侍ジャパンU-18日本代表は31日、沖縄セルラースタジアム那覇で大学日本代表との壮行試合を行い1-7で敗れた。それでも、大学の精鋭から7安打を放ち、鋭い安打性の打球も目立った。その一因に、低反発バットの影響があると両監督が試合後に話した。

木製バットでも快音は聞こえてきた。U-18は大学代表の好投手からわずか1得点に終わったものの、打線は初回から2番の藤森海斗捕手（明徳義塾）、3番の阿部葉太外野手（横浜）に安打が飛び出し、得点とはならなかったが好機を作った。3回にも連打が飛び出し、5回には9番の坂本慎太郎投手（関東第一）の内野安打と犠打で1死二塁とすると、藤森が中前適時打を放ち1点を返した。

対戦した大学代表の堀井哲也監督は「序盤から大学生の球を捉えられていました。バットの出し方がいい」と驚きを隠せない様子。「捉え方がものすごくいいので、非常に攻撃力に期待できると思いました」と評価するほどだった。

さらに堀井監督は、昨年から金属バットに低反発の新基準が設けられた事も影響しているのではないかと推測。「振り回す打者が少なくなったと思います。バットの軌道が良くなった。遠くに飛ばそうという意識が強いと、バットが下からになりますが、ベルトから上の球は上から叩かないといい打球が行かないので。今日の高校生はすごいなと思いました」。低反発バットと木製バットにおける打ち方の類似点を説いた。

これにはU-18の小倉全由監督も賛成。「（低反発バットは）木製バットに近いスイングをしないといけなので、変わってきていると思います。木製に慣れるのはまだまだですけど、木製に近いスイングをやって来たという事が、これだけ大学生についていけたのかなと思います」と期待を込めた。

賛否が分かれてきた低反発バットの導入。全てが良い方意向に進むとは言い切れないかもしれないが、少なからず好影響も存在している。（木村竜也 / Tatsuya Kimura）