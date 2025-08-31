日本テレビ「２４時間テレビ４８」が３１日、放送され、長嶋一茂のチャリティーホームラン企画が放送された。

能登の子どもたちがスポーツを楽しめるようにするためのお手伝いをしたい、と「ホームランを１本打ったら１万円」などのホームラン中継を企画。糸井嘉男氏、内川聖一氏、元木大介氏、アレックス・ラミレス氏らが参加した。

ゆるふわパーマがかかったちょっぴりロン毛の元木氏は、今春、激やせぶりが話題に。４月にテレビに出演した際には「健康のために落としただけ。何も問題ないです」と説明。食事コントロールと酒量を減らしたことで、ＭＡＸ９０キロあった体重を、６７キロ（※当時）に２０キロ以上減量し、「体が軽くなった」と健康体を強調していた。

それでも今回初めて元木氏の痩せた姿を見た人も多かったようで、ネット上では「めちゃ痩せてた」「パッと見じゃ誰か分からんくらい痩せてるやん」「痩せすぎて別人」「痩せ方心配…」「痩せ過ぎて分からなかった。大丈夫か？」「心配なくらい痩せてる」「痩せ方心配になる」「あまりにも痩せすぎてて心配なんだけど 病気とかでは無いんだよね」など驚きの声が次々に書き込まれている。