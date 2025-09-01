8·î30Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48 °¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£SNS¤ÇÂç±ê¾å¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿ºòÇ¯¤è¤ê¤Ï¡¢¤è¤¯¤â°­¤¯¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë¤ª¤È¤Ê¤·¤¤°õ¾Ý¤Ç¡¢»ëÄ°Î¨¤Ï11.0¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤ÈÁ´48²óÃæ38°Ì¤ÈÄãÄ´¤Ê¿ô»ú¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¥Þ¥é¥½¥ó´ë²è¤¬º£Ç¯¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¤µ¤ó¤¬¥´¡¼¥ë¤·¤¿20»þ45Ê¬¤Ë½Ö´ÖºÇ¹âÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï25.4¡ó¤òµ­Ï¿¡£ÃíÌÜ