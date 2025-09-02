ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「24時間テレビ」出演から…翌朝の情報番組出演に「ブラックすぎる」… 24時間テレビ2025 水卜麻美 羽鳥慎一 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ 週刊女性PRIME 「24時間テレビ」出演から…翌朝の情報番組出演に「ブラックすぎる」との声 2025年9月2日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 8月31日午後9時に終了した「24時間テレビ」で総合司会を務めた水卜麻美アナ 翌日9月1日の「ZIP！」に朝から生出演したと、週刊女性PRIMEが報じた ネット上では「休ませてあげようよ」「ブラックすぎるだろ」などの声が 記事を読む 関連の最新ニュース 24時間テレビ2025 記事時間 「24時間テレビ」出演から…翌朝の情報番組出演に「ブラックすぎる」との声 記事時間 09/01 19:47 「24時間テレビ」総合司会務めた上田晋也へ「凄い嫌な気持ちに」と不満続出 記事時間 09/01 19:33 「24時間テレビ」に中丸雄一が映り込む「面の皮厚すぎ」ネット冷ややかな声 おすすめ記事 「24時間テレビ」、横山裕の壮絶な生い立ちに涙も...「義父」に疑問の声 「病気の妻と幼い子供置いて何してた」 2025年9月1日 17時15分 《写真多数》北島康介（42）が“小芝風花似”ホステスと衝撃不倫！「ちょ〜気持ちいい関係ですか？」記者の直撃に“まさかの答え”が… 2025年9月1日 11時0分 「高貴な方にしか使えない」悠仁さま NHK特番で判明した高校同級生に語られていた「ジョークの内容」に驚きの声 2025年9月1日 16時5分 橋幸夫 再入院「ほとんど会話成立しなくなって…」「顔も言葉も忘れ、ずっと寝ています」石田社長が明かす 2025年9月1日 20時30分 木村昴 1億2800万円家購入「母ちゃんのため」伊豆高原に南国リゾート風新築 2025年9月1日 21時43分