『24時間テレビ』でランナーを務めた横山裕週刊女性PRIME

横山裕の鬼スケジュールが物議「休ませてあげて」ファン悲鳴

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 横山裕の「24時間テレビ」以降のスケジュールを週刊女性PRIMEが伝えた
  • ライブや番組出演など過密スケジュールが月末まで続くとファンがXに投稿
  • 「無理しないでちょっとゆっくりして欲しい」など心配の声が殺到した
  • ヘルシェイクカスさん
    「赤ん坊の私をエアガンの的に」千葉の団地で育った25歳女性が明かす“家族全員から虐待”の残酷さと“生きがい”を見つけるまで 2025年8月26日 8時53分
  • 「よし、離婚しよう…」妻の流産を知り、ゲス夫がニヤついた理由とは？
    「よし、離婚しよう…」妻の流産を知り、ゲス夫がニヤついた理由とは？ 2025年9月2日 7時28分
  • 公式YouTubeは「B-DASH」のままだが……
    ボーカルが死去したロックバンド「B-DASH」が改名…ファンの間で物議を醸した「経緯」の中身 2025年9月2日 20時31分
  • 「レスの問題は絶対出てくる。でも…」友近が令和世代が抱える“夜の悩み”に愛あるアドバイス
    「レスの問題は絶対出てくる。でも…」友近が令和世代が抱える“夜の悩み”に愛あるアドバイス 2025年8月8日 20時0分
  • 日テレNEWS NNN
    「皮膚がただれてる」相鉄線で訴え相次ぐ　相模鉄道「座席がぬれて薬品の臭い」と警察に通報 2025年9月2日 18時28分

