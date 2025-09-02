SUPER EIGHTの公式インスタグラム（＠super_eight_official）よりJ-CASTニュース

スタッフ制止も「もういいやろ！」村上信五、横山裕に駆け寄る姿にX感涙

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 横山裕が1日放送の「24時間テレビ」で、チャリティーランナーを務めた
  • 村上信五がスタッフの制止に「もういいやろ」とゴール前の横山に駆け寄った
  • Xでは「何回見ても目がウルウルしちゃう」といった声が寄せられている
記事を読む

関連の最新ニュース

24時間テレビ2025

おすすめ記事

  • 津田篤宏（C）モデルプレス
    ダイアン津田篤宏、高額月収生告白にスタジオ驚愕 収入源も明らかに 2025年8月31日 12時29分
  • スポニチ
    岩井勇気　人気プロデューサーの番組出演時の「決定的に違うところ」暴露「使えないなって思ったやつを…」 2025年8月27日 13時55分
  • 永瀬廉×志尊淳の友達コンビ旅ショットや七五三掛龍也×志尊の肩組みショットなど『24時間テレビ』オフショット公開「#またご飯行こー！」 2025年9月1日 14時0分
  • 『24時間テレビ』チャリティーランナーを務める横山裕（SUPER EIGHT）（C）日本テレビ
    チャリティーランナー・横山裕、合宿で苦難「心が折れる音が聞こえて…」　先輩・城島茂から“リーダーらしい”反応も 2025年8月27日 5時0分
  • 日本テレビ（C）ORICON NewS inc.
    『24時間テレビ』マラソンランナー・横山裕、スタート4時間前に生中継登場　”フライング”宣言？「待ってる時間が緊張する」 2025年8月30日 16時4分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 赤ん坊にエアガン 家族から虐待
    2. 2. 妻が流産「思わずニヤけました」
    3. 3. 「B-DASH」改名 変更経緯が物議
    4. 4. 友近「レス問題」にアドバイス
    5. 5. 女子マネ大けが 1100万円賠償へ
    6. 6. 「皮膚ただれ」相鉄線で相次ぐ
    7. 7. 三上悠亜 SixTONESと匂わせか
    8. 8. 12歳少女にわいせつか 83歳逮捕
    9. 9. 悠仁さま「先祖の血が騒ぐ」
    10. 10. LINE取消 24時間→1時間以内に
    1. 11. 「セフレ」読みあげCMに非難殺到
    2. 12. 笑点の「セクハラ」過去の犠牲者
    3. 13. 横山裕に駆け寄る村上信五 X感涙
    4. 14. 麻生氏 臨時総裁選の実施要求へ
    5. 15. ピンポンダッシュで11歳死亡 米
    6. 16. Zoff メガネスーパーを買収へ
    7. 17. 中居氏再始動? 相棒探し奔走か
    8. 18. 関東でも流行か ニンバスの症状
    9. 19. 「宇宙船に攻撃」女性が詐欺被害
    10. 20. 松本人志の変容ぶりに関係者驚き
    1. 1. 女子マネ大けが 1100万円賠償へ
    2. 2. 「皮膚ただれ」相鉄線で相次ぐ
    3. 3. 12歳少女にわいせつか 83歳逮捕
    4. 4. 関東でも流行か ニンバスの症状
    5. 5. 「宇宙船に攻撃」女性が詐欺被害
    6. 6. 自民党 幹部4人が辞任の意向
    7. 7. 女性殺害 撮影の休憩中に襲撃か
    8. 8. 妊婦死亡 被告は泣きながら謝罪
    9. 9. 空の旅に危機? パイロット劣化か
    10. 10. コンビニ出禁の客 足蹴りで逮捕
    1. 11. 死んだクマ? 近づいた男性を襲撃
    2. 12. 新浪氏 知人が違法薬物送ったか
    3. 13. 【速報】弁当を食べた144人が発症　腸炎ビブリオによる食中毒発生　うち60代男性死亡　旭川市の飲食店
    4. 14. 羽田出発の航空機 緊急事態宣言
    5. 15. 40歳女性刺殺 中学生が男目撃か
    6. 16. ミニストップ偽装 惣菜でも不正
    7. 17. 税金491億円かけた施設 ガラガラ
    8. 18. 女性殺害 2度口頭注意も帰国せず
    9. 19. 「レンタル怖い人」際どい商法
    10. 20. サントリー 新浪会長が辞表提出
    1. 1. 妻が流産「思わずニヤけました」
    2. 2. 悠仁さま「先祖の血が騒ぐ」
    3. 3. 麻生氏 臨時総裁選の実施要求へ
    4. 4. 「キター！」で銀座線ジャック
    5. 5. 個性強すぎ 田久保氏私物に驚愕
    6. 6. 夫が不可解な行動「クロ」を確信
    7. 7. 鈴木俊一氏と小野寺氏 退任へ
    8. 8. 愛子さま人気 紀子さまは憮然か
    9. 9. 歯ブラシはぬらす? 正しい使い方
    10. 10. 息子が友達の母に怒鳴られ号泣
    1. 11. まさか 1日7件も陥没事故が発生
    2. 12. 石破首相が続投表明「国民がやってもらいたいことに全力」…進退「しかるべき時期に判断」
    3. 13. 親子4代東大卒 鳩山家の教育方針
    4. 14. 「極太実家」の美女 写真に衝撃
    5. 15. 辞任の新浪氏 捜査が実施された
    6. 16. 辞任の新浪氏 尿検査では陰性
    7. 17. 麻生氏、総裁選前倒しを要求へ　3日に表明、派閥議員は縛らず
    8. 18. 胡錦濤のわずか15分の1？ 福田首相に対するアメリカ人の関心度【野口悠紀雄コラム】
    9. 19. 関東と関西で略し方が違う言葉
    10. 20. 「アベノマスクブラ」のセクシー選挙ポスターで北区都議補選が大騒ぎ 大胆な胸元に修正入る - 田野幸伸
    1. 1. ピンポンダッシュで11歳死亡 米
    2. 2. 「出勤偽装会社」中国で人気に
    3. 3. 外国人が「墓荒らし」批判相次ぐ
    4. 4. タイで 居酒屋の客単価に衝撃
    5. 5. 手遅れだ トランプ氏が印に主張
    6. 6. 高校生平和大使 反核署名を提出
    7. 7. 魚型醤油容器 南豪州で全面禁止
    8. 8. 結局枯れた 韓国農家が嘆き
    9. 9. あおり運転の男が17歳女性を銃殺
    10. 10. 飛行機で子ども大騒ぎ 一家降機
    1. 11. 学生の85% 課題作成にAI使用
    2. 12. ピンポンダッシュで少年銃殺 米
    3. 13. フーデリの格好で発砲 露関与か
    4. 14. 金正恩氏 特別列車で中国入り
    5. 15. 米ホワイトハウス 会談写真公開
    6. 16. 金正恩氏：旧正月を迎え軍・工場・学校などを視察＝北朝鮮
    7. 17. イスラム国に拘束されていたヨルダン人パイロットが焼き殺されていたことが判明
    8. 18. JavaScriptを用いて車をハッキングすることは可能
    9. 19. 中国天津市で抗日戦争勝利80周年写真展開催
    10. 20. 米大統領 韓国造船の底力に言及
    1. 1. Zoff メガネスーパーを買収へ
    2. 2. 背中にファン「空調服」の正体
    3. 3. 娘婿に絶句 まだ働けるでしょ?
    4. 4. 年金繰り上げ受給で手取りが変化
    5. 5. 地味すぎる? Switch2に落とし穴
    6. 6. 流山と互角？隣駅｢柏の葉｣の地味にスゴい"実態"
    7. 7. 定年後はどれくらいお金が必要?
    8. 8. 誰が乗る? ファーストクラス27万
    9. 9. セブン&アイHD 30社を売却へ
    10. 10. ローソンから代替卵使用と卵使用の2種類のサンドイッチが食べ比べできる新商品　なぜ食べ比べにしたのか？
    1. 11. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
    2. 12. 韓国でアイドルデビューも給料0
    3. 13. ココス 9月からグランドメニュー
    4. 14. 入居倍率100倍だった街、現状は
    5. 15. 大和ハウス、新潟工場を来年３月末で閉鎖…国内住宅需要の縮小で生産体制見直し
    6. 16. NY株、続落して始まる
    7. 17. インフレは歴史的に革命や暴動を招いてきた
    8. 18. 「SPY×FAMILY」とビスケットサンドがコラボ、「アーニャのペンギンぬいぐるみ保冷バッグ」や限定ボイス付きUSB、QUOカードをプレゼント/森永製菓×スパイファミリー
    9. 19. 日本初の高速道路IC、また変化
    10. 20. ちいかわコラボ 新デザインに
    1. 1. LINE取消 24時間→1時間以内に
    2. 2. 「UNDER ARMOUR」が最大48%OFFに
    3. 3. 映画『8番出口』を観る前に知っておくと、より楽しめると思った8つのこと
    4. 4. Google、オンライン広告とプライバシー保護を両立させる取り組み「Privacy Sandbox」発表
    5. 5. 機能&耐久性 Xiaomiが11%オフ
    6. 6. クーラーボックスやアウトドアチェアなど、コールマンの定番アイテムが最大38%OFFに【Amazon スマイルSALE】
    7. 7. Xiaomi製タブレットが41%オフ
    8. 8. 入力フォームのFlash化でアンケート回答数をアップ。「スムーズアンサー」
    9. 9. 『死霊館 エンフィールド事件』の憑依少女が“ウサ耳”姿で巨人退治？　『バーバラと心の巨人』実力派女優マディソン・ウルフにご注目
    10. 10. dynabookが今年で30周年、記念展示には懐かしの名機も
    1. 11. 米国上院商務委員会、公聴会で AI 規制とプライバシー法の影響を議論
    2. 12. 戸田覚が絶賛！「eppfun Cutemeet 818」が驚異のコスパを実現
    3. 13. iPhoneとAndroidどっち選ぶべき?
    4. 14. 23区 平均家賃が安い駅ランク
    5. 15. F1マシンは「走るIoTデバイス」だ！アストンマーティンのペドロ・デ・ラ・ロサ氏が語る「未来のモータースポーツ」
    6. 16. 生まれ変わった「ソニーストア銀座」の舞台裏。INZONE拡充、「クリエイターやゲーマーの聖地へ」
    7. 17. 電気代節約に役立つエアコン商品
    8. 18. 住宅ローン利用実態 利用者の声
    9. 19. GoogleのAIモデル お手並み拝見
    10. 20. 電通など6社、営業職の女性活躍を推進する「働きやすさNEXTプロジェクト」始動
    1. 1. 原告側「大谷が責任を負うべき」
    2. 2. 別荘巡る訴訟 大谷は利用された?
    3. 3. 前田は…リュを超えられなかった
    4. 4. WBC独占放送「楽しみ奪われる」
    5. 5. 大谷に深刻な疲労か 打撃に指摘
    6. 6. BreakingDownヤラセ疑惑 真相は
    7. 7. バレー日本代表と中国が一触即発
    8. 8. 空手の西村被告 懲役3年実刑判決
    9. 9. クロマティ氏 闘病の日々を語る
    10. 10. マンC選手のトルコ行きが立て続けに？　第3GKオルテガも移籍検討でトラブゾンスポルが関心か
    1. 11. 沖縄尚学の末吉エグいっす…絶句
    2. 12. 爆笑 サヨナラ弾で真っ先に退散
    3. 13. なぜ 借金34でも二軍監督が候補
    4. 14. F1角田裕毅に「出戻り」の可能性
    5. 15. 移籍最終日 史上最高の約248億円
    6. 16. 衝撃 大坂なおみが世界3位を圧倒
    7. 17. 前田健太の獲得 巨人は及び腰か
    8. 18. 「メイショウ」松本好雄さん死去
    9. 19. 【ソフトバンク】モイネロの異次元の防御率は６回１失点でも１・０８に悪化　連続無失点イニングは２９で止まる
    10. 20. 楽天、新人・渡邊佳のサヨナラ打で単独3位浮上！　2カード連続勝ち越し
    1. 1. 「B-DASH」改名 変更経緯が物議
    2. 2. 友近「レス問題」にアドバイス
    3. 3. 三上悠亜 SixTONESと匂わせか
    4. 4. 「セフレ」読みあげCMに非難殺到
    5. 5. 笑点の「セクハラ」過去の犠牲者
    6. 6. 横山裕に駆け寄る村上信五 X感涙
    7. 7. 中居氏再始動? 相棒探し奔走か
    8. 8. 松本人志の変容ぶりに関係者驚き
    9. 9. 木村昴 1億2800万円で家を購入
    10. 10. 大谷発言で炎上「未だに黒焦げ」
    1. 11. 佐藤健の自宅 広さにファン驚き
    2. 12. GARNiDELiA休止 Vocalが「告発」
    3. 13. 家事ヤロウ終了 中丸復帰ならず
    4. 14. 8番出口 観客へ警告ない…批判も
    5. 15. 趣里に「助けない」通告か X共感
    6. 16. 不倫か 北島氏「夜の営みが…」
    7. 17. 不倫で仕事なし 家具一式売った
    8. 18. 加藤茶、全盛時は血圧２００も→今は「１１５ぐらい」４５歳差妻の食事改善で劇的変化
    9. 19. ゆたぼん 不登校の子どもに一喝
    10. 20. 横山裕 義父の存在に疑問の声
    1. 1. 徳が高い人に現れる手相8選手相
    2. 2. 高1娘が妊娠 産むしかなくなった
    3. 3. 胃がんの前兆となる初期症状3つ
    4. 4. Amazon大型セール まとめ買いも
    5. 5. 「D23」米ディズニーファンに
    6. 6. 成人式ヘアアレンジ！振袖のテイスト別に合うもの15選
    7. 7. つむぱぱ×3COINSのコラボアイテムが登場！工作キットでおうち時間を楽しもう
    8. 8. 本田翼の秋コーデ 大人パリstyle
    9. 9. スヌーピーのきょうだい「ベル」バージョンも！aimerfeelのPEANUTSデザイン新作ルームウェアは家族でおそろいが楽しめる
    10. 10. 100均だけでできる! 賃貸収納8選
    1. 11. セリアの可愛いチャームが可愛い
    2. 12. どうしたってモテる。男性から愛されてやまない女性の「特徴」
    3. 13. "デート3回目までに7割がキス"
    4. 14. モチモチやわらか！インパクト大のカラフル白玉団子
    5. 15. 牡牛座は力を発揮する時。天秤座は新しい活動を始めるタイミング【恋のパワーストーン占い】5/21〜5/27
    6. 16. 夏にぴったり ユニクロのデニム
    7. 17. 【Discord】アップデートする方法は？バージョンを確認して行おう
    8. 18. 男心を惹きつける「モテ仕草」
    9. 19. 韓国コスメ｢アピュー｣より、夏のテカリもベタつきも撃退『プライマー』が登場♡
    10. 20. メゾン ミハラヤスヒロがオートリーとコラボ、三原康裕が造形したソールを用いた「メダリスト」発売