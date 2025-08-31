BLACKPINKのROSE（ロゼ）が、YouTuberとして11億円以上を稼いだと報じられた。

経済誌『Forbes』の韓国版「フォーブス・コリア」の発表した「25年セレブ・YouTuber（ユーチューバー）ランキング」でロゼは1位になった。韓国メディアのマイデーリーは29日、ロゼのYouTubeチャンネルについて「現在、登録者は1810万人、累積再生回数は36億回、アップロードされた映像は86件で、これを基準にした推定年間収益は、1110億6000万ウォン（約11億1200万円）に達する」と報じた。

ROSEは昨年10月、米国シンガー・ソングライターのブルーノ・マーズとコラボした「APT．」を発表。同年に発売されたK−POP歌の中で、最短時間1位再生数を達成し、爆発的な反響を得た。ミュージックビデオは現在、19億再生数を超えている。

またROSEは、米国時事週刊誌タイムが発表した「2025世界で最も影響力のある100人」のリストにも名前を連ねた。

またマイデーリーでは、BLACKPINKのYouTubeチャンネルは登録者9680万人、再生回数388億回、アップロードされた映像は634件を記録し、ROSEの推定年間収益は約81億2000万ウォン（約8億1200万円）と集計した。