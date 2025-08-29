この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画「有名インフルエンサーにインタビュー」では、YouTubeで活動しているインフルエンサーさんが自身の過激な活動内容やリアルな収入事情について赤裸々に語った。インフルエンサーさんは「私が道端で○○センサーが反応した男を逆軟して本当に○○してどうだったかって伝えるっていう」と、独自路線のコンテンツを配信していることを明かす。活動期間については「1年と3ヶ月」と話し、YouTube上でのオンリーワンの存在感を強調した。



最も印象に残った経験については「プライベートでやった3○○の方が良くて。あ、間違えた4○○だ」と、かなり赤裸々に語る場面も。「私Mなのでこう○○してる時に後ろからつかれたりとか○○触られたりとかがめっちゃ気持ちよかった」と独特の価値観を率直に述べた。



収入面について問われると「めっちゃけ全然ですよ。YouTubeも広告つかないんですよ、やっぱり」と苦しい現状を嘆く。実際に収入源は「案件とオフ会ぐらいですかね」と語り、人気YouTuberでも収益には大きな壁があることを示唆した。



また、「お給料は秘密です。お給料とバストカップは言わないって決めてます」とプライベートに関する一線も明確に。「どっちかだったらどっち教えてくれますか?」という問いには、「うーん、バストかな?」と少し照れながら応じた。なお、最近11キロのダイエットをしたことで、体型にも変化があったことを明かしている。



将来の夢には「100万人いくことです」とYouTuberらしい目標を掲げ、「この人すごいなと思ったYouTuberさん」にプロタンさんの名前を挙げ、その面白さに脱帽したエピソードも披露。「貯金額聞いてもいいですか?」という直球の質問には「15万ぐらいですよ、たぶん」とリアルな数字を明かし、最後まで自身の等身大を見せて締めくくった。