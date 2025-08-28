15ºÐ¾¯Ç¯¤Ë¤è¤ë½÷À»É»¦¤«¤é5Ç¯¡Ö¿ÀÍÍ¤Ïµö¤·¤Þ¤»¤ó¡×¡¢°äÂ²¤¬¥³¥á¥ó¥È¸øÉ½¡¡Ê¡²¬¾¦¶È»ÜÀß»¦¿Í»ö·ï
2020Ç¯¤ËÊ¡²¬»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥Þ¡¼¥¯¥¤¥ºÊ¡²¬¤â¤â¤Á¡×¤Çµ¯¤¤¿15ºÐ¾¯Ç¯¤Ë¤è¤ë»¦¿Í»ö·ï¤«¤é¡¢8·î28Æü¤Ç5Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤ÎÊì¿Æ¤ÏÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò¸øÉ½¡£¡Ö»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¡¢Èá¤·¤ß¤Ï¿¼¤Þ¤ê¡¢Æü¾ï¤Ë¤Ý¤Ã¤«¤ê¶õ¤¤¤¿·ê¤ÏËä¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èá¤·¤ß¤Ç¿´¤¬°ú¤Îö¤«¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹Í¤¨¤ë¤Û¤ÉÍýÉÔ¿Ô¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¯Ç¯¤ÎÊì¿Æ¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¡¢²Ã³²¼Ô¤â¡¢¤½¤Î¿Æ¤â¡¢»ö·ï¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢È¿¾Ê¤·¡¢ÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¡¢Ì¼¤Ë½þ¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Êì¿Æ¤Ë´ÆÆÄµÁÌ³°ãÈ¿¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÕÇ¤¤ÏÌµ¤¤¤Ê¤ó¤Æ¿ÀÍÍ¤Ïµö¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¦¤Ã¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦°ìµÜ½Ó²ð¡Ë
¡ü¾¯Ç¯±¡¤ò½Ð¤¿2Æü¸å¤Ë
»ö·ï¤Ï2020Ç¯8·î28Æü¸á¸å7»þ²á¤®¤ËÈ¯À¸¡£Åö»þÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤¬¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤Î½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤Ç¡¢ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤½÷À¡ÊÅö»þ21ºÐ¡Ë¤òÊñÃú¤Ç²¿ÅÙ¤â»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿¡£
¾¯Ç¯¤Ï»ö·ï¤Î2ÆüÁ°¤Ë¶å½£¤Î¾¯Ç¯±¡¤ò²¾Âà±¡¤·¡¢·ºÌ³½ê¤ò½Ð¤¿¿Í¤Ê¤É¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¹¹À¸ÊÝ¸î»ÜÀß¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌµÃÇ¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¡¢¹Ô¤¯¤¢¤Æ¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»ö·ï¸½¾ì¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂáÊá¸å¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢µÕÁ÷¡Ê¸¡»¡´±Á÷Ã×¡Ë¤µ¤ì¡¢Ê¡²¬ÃÏ¸¡¤¬»¦¿Í¤äÀàÅð¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¡£Ê¡²¬ÃÏºÛ¤Ï2022Ç¯7·î¡¢¾¯Ç¯¤ËÄ¨Ìò10¡Á15Ç¯¤ÎÉÔÄê´ü·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢È½·è¤Ï³ÎÄê¤·¤¿¡£¾¯Ç¯¤Ï¸½ºß¡¢¤¢¤ëÃÏ°è¤Î¾¯Ç¯·ºÌ³½ê¤ËÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¾¯Ç¯¤ÎÊì¿Æ¤Î´ÆÆÄÀÕÇ¤¤Ï¡©
½÷À¤Î°äÂ²¤Ï2023Ç¯3·î¡¢¾¯Ç¯¤È¤½¤ÎÊì¿Æ¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢»¦³²¹Ô°Ù¤ä»Ò¤É¤â¤Î´ÆÆÄÀÕÇ¤¤òÌä¤¦Â»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
Ê¡²¬ÃÏºÛ¤Ïº£Ç¯3·î¡¢¾¯Ç¯¤ËÌó5410Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿°ìÊý¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê¾¯Ç¯¤¬¡Ë²¾Âà±¡Ä¾¸å¤Î¹¹À¸ÊÝ¸î»ÜÀßÆþ½êÃæ¤ËÂè»°¼Ô¤ÎÀ¸Ì¿¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ½¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÀÁµá¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½÷À¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢»ö·ï¤«¤é5Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´ó¤»¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ö¿Í³Ê·ÁÀ®¤Î»þ´ü¤Ë²Ã³²¼Ô¤ÏÊì¿Æ¤ò´Þ¤à²ÈÂ²¤ËµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï°ìÈÖÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¹ñÇåÁÊ¾Ù¤âµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë
»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾¯Ç¯±¡¤¬²¾Âà±¡Á°¤Ë´Ø·¸µ¡´Ø¤È¼õ¤±Æþ¤ìÂÎÀ©¤ò½½Ê¬¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°äÂ²¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤òÌäÂê»ë¤·¡¢¾¯Ç¯±¡¤ÎÂÐ±þ¤Ë²á¼º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ²ÈÇå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤âµ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¡¢Èó¸ø³«¤Ç¼êÂ³¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¡ÖºÆ¤ÓÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÈÈºá¤òÈÈ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÈï³²¼Ô¤òÀ¸¤à¡×
»ö·ï¤«¤é5Ç¯¤¬·Ð¤Ä¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°äÂ²¤¬ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð¤·¤¿¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã»ö·ï¤«¤é5Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¡¢Èá¤·¤ß¤Ï¿¼¤Þ¤ê¡¢Æü¾ï¤Ë¤Ý¤Ã¤«¤ê¶õ¤¤¤¿·ê¤ÏËä¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Èá¤·¤ß¤Ç¿´¤¬°ú¤Îö¤«¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹Í¤¨¤ë¤Û¤ÉÍýÉÔ¿Ô¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
²Ã³²¼Ô¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Ï¡¢²Ã³²¼Ô¤¬ÈÈ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤È¡¢²Ã³²¼Ô¤¬°é¤Ã¤¿²ÈÄí´Ä¶¤ä»ö·ï¤Ë»ê¤ëÇØ·Ê¤¬¡¢»äÃ£°äÂ²¤Ë¤ÏÌ¤¤À¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Ï¿´¾ðÅÁÃ£À©ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²Ã³²¼Ô¤Ë°äÂ²¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ¬»à¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¹ó¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£
Á´¤¯È¿¾Ê¤â¤»¤º¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ·º¤ò½ª¤¨¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¶²¤í¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ7Ç¯3·î24Æü¤ÎÌ±»öºÛÈ½¤ÎÈ½·è¤Ç¤Ï¡¢²Ã³²¼ÔËÜ¿Í¤À¤±¤ËÂ»³²Çå½þ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢Êì¿Æ¤Ø¤ÎÀÁµá¤Ï´þµÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»äÃ£¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í³Ê·ÁÀ®¤Î»þ´ü¤Ë²Ã³²¼Ô¤ÏÊì¿Æ¤ò´Þ¤à²ÈÂ²¤ËµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï°ìÈÖÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¼¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÊì¿Æ¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤â·º»öºÛÈ½¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã³²¼Ô¤Ï»ö·ïÅö»þ¡¢15ºÐ¤ÇµÁÌ³¶µ°é¤â½ª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¶¡¤Ç¤¹¡£
¤º¤Ã¤È»ÜÀß¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢Ê¡»ã¤òÍøÍÑ¤·¤Æ°é»ùÊü´þ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤«»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
Æ±¤¸¿Æ¤È¤·¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ°é»ùÊü´þ¤ò¤·¡¢¤½¤Î»Ò¤¬»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤Ë¤Ï²¿¤ÎÀÕÇ¤¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»Ñ¤Ï¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î²Ã³²¼Ô¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤â±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆ¤ÓÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÈÈºá¤òÈÈ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÈï³²¼Ô¤òÀ¸¤à¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¡¢²Ã³²¼Ô¤â¡¢¤½¤Î¿Æ¤â¡¢»ö·ï¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢È¿¾Ê¤·¡¢ÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¡¢Ì¼¤Ë½þ¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Êì¿Æ¤Ë´ÆÆÄµÁÌ³°ãÈ¿¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÕÇ¤¤ÏÌµ¤¤¤Ê¤ó¤Æ¿ÀÍÍ¤Ïµö¤·¤Þ¤»¤ó¡£
²Ã³²¼ÔËÜ¿Í¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÊÛºÑÇ½ÎÏ¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ÙÊ§¤¦°Õ»×¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
15ºÐ¤Î²Ã³²¼Ô¤Î¿Æ¤Ë¤ÏÀÕÇ¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Èï³²¼Ô¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²¿¤Î½þ¤¤¤â¼õ¤±¤é¤ì¤º¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»ÊË¡¤ÎÎ©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ò¤É¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¹Í¤¨¤ì¤Ð¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¡¢²ù¤·¤¯¤Æ¡¢Èá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ7Ç¯8·î¡¡°äÂ²¡ÊÊì¡Ë¡ä