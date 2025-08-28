¡ÔÍ§¿Í¤Ë¡È¤Ò¤Þ¡É¤ÈÏ¢¸Æ¡ÕÃæµïÀµ¹»á¡¡°úÂà¸å¤Ë¡Ö´è¤Ê¤ËµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿Ï¢Íí¼êÃÊ¡×¤ò²ò¶Ø¤·¤¿ÍýÍ³
¡Æ24Ç¯Ëö¤Ë½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢°ìÅÙ¤âÉ½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿ÃæµïÀµ¹»á¡Ê53¡Ë¡£¿ÍÌÜ¤òÇ¦¤ó¤Ç±£ÆÛÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÈà¤Ë¡¢¤¢¤ë°ÛÊÑ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¡ÈÂÎÄ´ÉÔÎÉÀâ¡É¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæµï»á¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö8·î¾å½Ü¡¢¡ÈÃæµï¤µ¤ó¤ÎÂ¦¶á¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¶á¤·¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿»Å»ö´Ø·¸¼Ô¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÃæµï¤µ¤ó¤ËLINE¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤·¤Ð¤é¤¯´ûÆÉ¤Ë¤¹¤é¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¤¹¤°¤ËÊÖ»ö¤¬Íè¤¿¤ê¡¢É¬¤º²¿¤é¤«¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤·¤«¤·¤½¤ì¤Û¤É½ÅÉÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢8·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï²óÉü¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï»þ´Ö¤ò»ý¤ÆÍ¾¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤Ë2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆLINE¤Ç¡Ô¤Ò¤Þ¡¢¤Ò¤Þ¡¢¤Ò¤Þ¡Õ¤ÈÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¤·¤«¤·¤³¤¦¤·¤¿Ãæµï»á¤Î¶á¶·¤Ë¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¿Í¤¬¡£
¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏLINE¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£LINE¤¬Ï¢Íí¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¼çÎ®²½¤·¤Æ¤â¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤¬Ãæµï¤µ¤ó¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤·¤¿¡£»Å»öÃç´Ö¤äÃÏ¸µ¤ÎÍ§¿Í¤«¤éLINE¤ò´«¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡É¡ÈÀßÄê¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ´è¤Ê¤ËµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¤â¤È¤â¤Èº¬¤Ã¤«¤é¤Î¡È¥¢¥Ê¥í¥°¿Í´Ö¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¹¥Þ¥Û¥Ç¥Ó¥å¡¼¤âÃÙ¤¯¡¢¿Æ¤·¤¤¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¥¬¥é¥±¡¼¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÄ´ººÊó¹ð½ñÆâ¤Ç¤Ï¡Ô¡Ê»Å»ö¡Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¸«¤Ä¤«¤é¤º¤Ç¤¹¡Á¡£¤É¤¦¤·¤è¤«¤Í¡£2 ¿Í¤À¤±¤¸¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Í¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é°û¤ß¤¿¤¤¤±¤É¡£¡Õ¤Ê¤É¤ÈÃæµï»á¤¬¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹îÌÀ¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï³Î¤«¤Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êLINE¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Ä¹¤é¤¯LINE¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇLINE¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤ÎºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Ï°ú¤¤³¤â¤ê¤¬¤Á¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£³°Éô¤È¤ÎÀÜ¿¨¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ä¤·¤µ¤äÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£LINE¤Ï¼ÂºÝ¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ²ñÏÃ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢ÆÃÍ¤Î´ûÆÉµ¡Ç½¤Ï¸ÉÆÈ´¶¤òÇö¤ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤«¤é¤Î´ûÆÉ¤¬ÉÕ¤«¤º¤Ë¿´ÇÛ¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¤«¤é¡£¼«¿È¤Î´Ä¶¤äÎ©¾ì¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢Êç¤Ã¤¿¸ÉÆÈ´¶¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
°Õ³°¤ÊÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿Ãæµï»á¤ÎÏ¢Íí¼êÃÊ¡£¸ÉÆÈ´¶¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£