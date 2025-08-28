この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル『マーケティング侍の非常識なビジネス学』で動画「現代最強の"バイアス4連コンボマーケティング"の作り方を教えます。心理学の要素を組み合わせて、爆発的な売上を作る。」を公開し、現代のマーケティングに必須となっている“バイアス4連コンボ”や“ロラパルーザ効果”の重要性について語った。



冒頭でりゅう先生は「一つの手法、一つの武器で勝負するんじゃなくて、複数の打ち出し方をやって圧倒するという手法が重要になってくるんですよ」と語り、「マーケティングってのは本質で言うと、思い込み、いわゆるバイアスをうまく活用して相手にアプローチをしていくんですよ」と独自の見解を強調。いわゆる“王道”と言われた限定特典や有名人起用もスルーされる現代において、「一つの手法では効かない。複数の武器を組み合わせて圧倒せよ」と呼びかけた。



動画では、りゅう先生自身が“ロラパルーザ効果”と呼ぶ心理的バイアスの掛け算が、驚くべき販促力を生むと熱弁。実際、権威性・社会的証明・損失回避・感情共鳴など複数のバイアスを「組み合わせてしまえばいいじゃんって話」と提唱。「4つのバイアスを全部ミックスするが、一番分かりやすくてベターだ」とし、その代表例や即使えるテンプレートまで解説した。



マーケターが実践可能な具体策としては、希少性（“1日3名限定”などで焦りを煽る）、社会的証明（“93%が効果を実感”やグラフで属性の可視化）、損失回避（“今だけ1980円、今月終了”などの限定訴求）、感情共鳴（顧客体験や開発ストーリー、職人インタビュー）を掛け合わせることで「単発で終わる施策が何倍にも反応を取る仕掛けになる」と明かす。チラシやECサイト、SNSキャンペーンなど実例も紹介し「複数のバイアスを組み合わせれば“爆売れ”も可能」と断言した。



一方で、“ターゲットやコンセプトは絞る、武器はミックス”など、矛盾しそうなセオリーの住み分けについても整理。「大枠の戦略ではターゲットは絞って深く攻める。だけど“戦術”の部分――手法や小技はとことんミックスしていい」と解説し、混乱しがちな視聴者にもアドバイスを行った。



動画の最後は「今回説明した4つの王道バイアスだけではなく、プラスアルファの心理バイアスも使った事例をぜひ試して、反応を倍増させてほしい」と、締めくくった。