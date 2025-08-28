【ニューヨーク＝小林泰裕】自身の書籍を無断で生成ＡＩ（人工知能）の学習に利用されたとして、米作家３人が米新興ＡＩ企業アンソロピックを著作権侵害で訴えた訴訟で、両者は２７日までに和解に達した。

和解の具体的な条件は明らかになっていないが、原告側の弁護士は２７日、読売新聞の取材に「原告全員に利益をもたらす歴史的な和解となる」との声明を出した。

２６日付で、両者は合意に達したとの書面を米カリフォルニア州の連邦地裁に提出し、訴訟手続きの停止を求めた。同地裁の判事は停止を認め、予定されていた今月の審理は中止となった。原告側弁護士によれば、今後数週間以内に和解の詳細を明らかにするという。

同地裁は６月、合法的に購入した米作家の書籍をアンソロピックが生成ＡＩの学習に無断で使用したことは著作権侵害に当たらないとの判決を下した。一方、インターネット上の海賊版サイトから７００万冊以上の書籍を無料でダウンロードして生成ＡＩに学習させたことは著作権侵害に当たると判断した。

今後の審理ではアンソロピックへの損害賠償額が判断される予定だった。賠償額は数十億ドル規模に達するとの見方もあったため、アンソロピックが和解を急いだ可能性もある。ロイター通信によれば、著作権を巡る大規模な訴訟で初の和解になるという。

アンソロピックはアマゾン・ドット・コムやグーグルが出資する有力ＡＩ企業で、対話型ＡＩなどの生成ＡＩサービスを提供している。原告の３人は「生成ＡＩの学習のために著作物を大規模に盗用した」として２０２４年８月にアンソロピックを提訴した。