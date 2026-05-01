「他人にどう思われているのか不安」「もっと評価されたい」「いいねの数が気になる」。そんな承認欲求に振り回されてはいないだろうか。『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（ダイヤモンド社）著者・池田貴将氏は、「承認欲求は満たそうとするほど終わりがない」と語る。では、この終わりのない欲求とどう向き合えばいいのか――その鍵となる考え方を池田氏に伺った。（取材／ダイヤモンド社・林えり、構成