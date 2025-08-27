ランチは1,980円から！ 移転を機に、さらに進化を続ける「鮨 いっ誠」（東京・表参道）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は表参道駅の近くに移転オープンした「鮨いっ誠」。リーズナブルなランチから、特別なコースまで幅広く楽しめます。

鮨 いっ誠（東京・表参道）

マグロ 写真：お店から

2025年7月、表参道・骨董通りと青山通りが交差する南青山五丁目交差点で10年間愛されてきた「鮨 いっ誠」が、ビルの老朽化に伴い、新たに表参道駅から徒歩3分ほどの場所に移転オープンしました。

店主・河内 一誠氏 写真：お店から

店主の河内 一誠氏は懐石料理や、天ぷら店での修業を通して和食の基礎を徹底的に学んだのち、幼い頃から憧れていた寿司の世界へと進みます。銀座、六本木、世田谷、水道橋などの名だたる寿司店で腕を磨き続け、2015年に独立。「鮨 いっ誠」を開業しました。修業時代から足繫く市場に通い、仲買人と築き上げた強い信頼関係こそが、新鮮で上質なネタを安定した価格で仕入れる源泉。「もっと身近にうまい寿司を楽しんでほしい」という思いを胸に、一つひとつの仕事を丁寧に重ね、訪れる人々を魅了し続けてきました。青山で店を任されてきた経験もあり、馴染みのお客様の多いこの街でこれからも寿司を握り続けたいという店主の強い思いが、移転後の新店舗にも息づいています。

静謐な空間 写真：お店から

新店舗の内装は、引き算を第一に考えたそう。外観から天井、壁に至るまで、色調を統一し、あえて余白を残すことで、料理が並ぶ瞬間に空間が完成するよう計算された設え。シンプルで洗練された和の空間に、控えめで上品な花を添えることで、四季の移ろいがそっと感じられる柔らかな雰囲気が広がります。

5メートルを超える一枚板のイチョウの白木カウンターは圧巻。まな板とカウンターの高さを揃えることで、目の前で繰り広げられる職人の技を余すところなく堪能できます。店内はカウンター8席と、プライベート感を大切にした4名用の個室1室を完備。大切な日にも、気軽なひとときにも寄り添う空間です。

熟練の技が光る握り 写真：お店から

看板メニューは「極みコース」16,500円。熟練の技が光る握り寿司と、旬の食材を活かした和食懐石を組み合わせた贅沢な内容です。魚は豊洲市場や産地直送で店主自ら厳選。料理を引き立てる器にもこだわり、現代作家の作品から古伊万里、古染付、輪島塗まで、多彩な器で視覚的な楽しみも提供しています。

お好みで注文も可能 写真：お店から

夜は「お好み」の注文も可能で、1貫の寿司や1種の刺身から気軽に楽しめる昔ながらのスタイルが人気です。さらに、仕入れから献立まで客の要望に応じて構成する「喜想心コース」（33,000円〜 時価）も好評。特別な仕入れが必要なオーダーメイドのコースなので1週間前までの完全予約制です。事前にゲストと料理の内容について打ち合わせをし、記念日や特別なひとときを彩ります。

二段ちらし鮨 1,980円

ランチタイムは、にぎりとちらし寿司のみを提供。にぎりは1,980円、3,080円、5,500円の3種類で、量は同じながら使うネタによって異なる楽しみを味わえます。特に数量限定の「特上にぎり」5,500円は夜と同じネタを使った贅沢な内容で、予約のみでの提供です。おすすめの一品はふっくらとした「煮穴子のにぎり」。豊洲の専門店から良品が出た時だけ仕入れるこだわりの逸品で、ランチの「上にぎり」3,080円と「特上にぎり」5,500円にも含まれています。

厳選した日本酒やワインを豊富に取り揃えている 写真：お店から

寿司と料理に合わせたこだわりの酒も幅広く用意。ソムリエ資格を持つ女将が、好みに合わせて個性豊かな酒と寿司のマリアージュを提案してくれます。

気軽なランチから、特別な日の記憶に残るコースまでさまざまなシーンで利用しやすい「鮨 いっ誠」。江戸前寿司の真髄と、職人技が光る一皿一皿を通して、訪れる人々に豊かな時間を届けてくれる一軒です。

食べログレビュアーのコメント

煮穴子のにぎり 出典：yamay630さん

『◇上にぎり

平目

イナダ

鮪

帆立

烏賊

いくらと雲丹の小丼

海老

玉子

穴子

海苔巻き2種

しじみのお吸い物

この日はオープンしたばかりでとても賑わっていました。

リーズナブルに頂けるお得なランチの握り寿司でした。ごちそうさまでした』（yamay630さん）

普段のランチタイムにも◎ 出典：keikuliさん

『お得なランチを予約して来店。予約しなくても行った時には待ちはなさそうだった。お任せコースで充分な量とおいしさです。このお値段でクオリティも高いため大満足でした。表参道でお寿司のランチをコスパよく食べたい人にオススメです』（keikuliさん）

※価格は税込・ディナーはサービス料別

＜店舗情報＞◆鮨 いっ誠住所 : 東京都港区北青山3-5-9 レイカーズ青山 1FTEL : 050-5456-5605

文：佐藤明日香

