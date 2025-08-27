日経225先物：27日正午＝110円高、4万2510円
27日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比110円高の4万2510円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万2529.95円に対しては19.95円安。出来高は1万7915枚となっている。
TOPIX先物期近は3068ポイントと前日比8ポイント安、現物終値比0.5ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42510 +110 17915
日経225mini 42505 +115 260696
TOPIX先物 3068 -8 28002
JPX日経400先物 27550 -60 1586
グロース指数先物 780 -4 1444
東証REIT指数先物 1915.5 +12.5 182
株探ニュース
