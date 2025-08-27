　27日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比110円高の4万2510円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万2529.95円に対しては19.95円安。出来高は1万7915枚となっている。

　TOPIX先物期近は3068ポイントと前日比8ポイント安、現物終値比0.5ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42510　　　　　+110　　　 17915
日経225mini 　　　　　　 42505　　　　　+115　　　260696
TOPIX先物 　　　　　　　　3068　　　　　　-8　　　 28002
JPX日経400先物　　　　　 27550　　　　　 -60　　　　1586
グロース指数先物　　　　　 780　　　　　　-4　　　　1444
東証REIT指数先物　　　　1915.5　　　　 +12.5　　　　 182

株探ニュース