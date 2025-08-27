リーズでプレミア20ゴールを奪ったこともある豪州のレジェンドFWは今 サッカー界から離れた第2のキャリア「私は自由が好き」
昨季にイングランド2部からの昇格を決め、今季は再びプレミアリーグの戦いに挑んでいるリーズ・ユナイテッド。近年は2部で戦う時間も長くなっているが、1990年代の後半から2000年代前半にかけては強い時代があった。
その時代を支えたレジェンド選手の1人が元オーストラリア代表FWマーク・ヴィドゥカだ。日本のサッカーファンにとっても馴染みのある選手で、当時のオーストラリア代表ではハリー・キューウェルやティム・ケイヒルらと共に強烈なライバルだった。
そんなヴィドゥカは今何をしているのか。現役キャリアは2009年に終え、そこからヴィドゥカはクロアチアに生活拠点を移している。そこで選んだ第2のキャリアは、喫茶店経営だ。
オーストラリアサッカー界としては、特別なセンターフォワードだったヴィドゥカに指導者の道へ進んで欲しいとの思いもあるかもしれない。しかし英『Telegraph』によると、ヴィドゥカは指導者にあまり興味がないと語っている。
「私は自由が好きなんだよ。サッカーの仕事に就けば、生活全体がサッカーを中心に回ることになるだろう？でも私はやりたい時にやりたいことをするのが好きなんだ」
何でもヴィドゥカはギターの愛好家でもあり、いろいろな趣味があるようだ。代表の同僚だったキューウェルなどは指導者の道に進んでいるが、ヴィドゥカがその道に入ることはなさそうだ。