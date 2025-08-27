【どちらが正解？】iPhoneとAndroidスマホどちらを選ぶべきか。2025年最新版をお届けします
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
人気IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【どちらが正解？】iPhoneとAndroidスマホどちらを選ぶべきか。2025年最新版をお届けします」と題した動画を公開。長年スマホを買い替え、詳細にレビューしてきた同氏が、2025年時点でのiPhoneとAndroidの選び方を語った。
冒頭で戸田氏は「皆さん、スマホへの関心減ってません？」と、かつてほど熱心にスマホ情報を収集しなくなった層が増えたことを指摘。「少し前は新型iPhoneが出るたび大騒ぎだったのに、今は“そろそろ壊れたから買い換えるか”くらいの感覚になっている」と現状を分析した。
動画内では現行のフラッグシップモデルとしてiPhone 16 Pro、Galaxy S25 Ultra、Pixel 9 Pro XLの3台を紹介。それぞれの価格を比較した上で「iPhoneが特別高いわけではなく、高性能モデル同士ならAndroidも同じくらいの価格帯になっている」と述べる。ただし、iPhoneには4万円台、5万円台といった手頃なモデルが存在せず、「コスト重視ならAndroidの方がバリエーションが豊富」と冷静に指摘した。
次に多くの人がiPhoneを選ぶ理由に挙げるカメラ性能については「iPhoneのカメラは綺麗だが、他社はものすごく進化している。今や“iPhoneのカメラが一番”と考えるのは間違い」とバッサリ。「Galaxyの100倍ズームやPixelのAI処理カメラなど、最新Androidは明確に特徴的な強みがある。“カメラで選ぶ時代”ではAndroidが優位性を持ち始めている」と自説を明かした。
さらに注目ポイントとしてAI技術の進化に言及。「スマホにもAI時代が到来した今、iPhoneは正直出遅れている」と指摘。例えば「Galaxyはオフラインでも高精度な翻訳AIが使えるし、GoogleのAndroidも情報収集からノート保存までAIが担う。ところが、iPhoneは“ChatGPTに丸投げ”が現状」と“AI格差”を強調した。
一方で、「iPhoneのブランド力は依然として強い」ともコメント。「AirDropなどの共有機能や、身近に聞ける人が多い点は大きなアドバンテージ」とし、ユーザー同士の利便性の高さや、手厚い修理・バッテリー交換体制も評価。「バッテリーが減ったくらいでiPhoneを買い替えてしまうのはもったいない。13や14ならバッテリー交換で長く使うべき」と提案した。
選択の基準については、「Androidユーザーで2年ごとに最新モデルへ買い換えたい人はAndroidが適している。iPhoneユーザーはブランドや操作性など、慣れた環境を重視しつつ、4年程度じっくり使うという選択肢を」と提案。そのうえで「折りたたみスマホや超高性能カメラなど、一歩先を行く『先進的な端末』が欲しいならAndroidの方が断然面白い」と語った。
最後に戸田氏は「欲しいものを買うのが一番。情報を押さえて、自分のライフスタイルや用途に合わせて選んでほしい」としめくくった。
チャンネル情報
戸田覚 ビジネス書作家 株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所代表取締役著書150冊以上、連載月間30本以上好評執筆中IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！