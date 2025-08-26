この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医の高須幹弥が、自身のYouTubeで「日本の労働賃金が上がらない本当の理由」について見解を述べた。海外では賃金が上がり続ける一方、日本は「失われた30年」とされる長いデフレを経験し、最近の物価上昇も「原材料費高騰によるコストプッシュ型インフレ」で、実質賃金の上昇にはつながっていないと語った。



高須は、日本で賃金が上がりにくい背景として複合的な要因を挙げた。小泉・竹中政権期の派遣労働拡大により非正規雇用が増え、「労働賃金の平均が下がる」と指摘。また、政府の保護で延命する生産性の低い「ゾンビ企業」が新陳代謝を妨げていると述べ、「中小企業なんか見ると赤字経営でずっとカツカツ経営しているところが多い」ため賃上げの原資がないとした。



利益が出ている大企業についても、設備投資や賃上げより「キャッシュをため込んでる」傾向があるとし、その背景にはバブル崩壊やリーマンショック、コロナ禍などを踏まえた「万が一のため」の備えがあると説明した。



さらに日本の労働市場について、厳格な解雇規制がむやみな賃上げをためらわせると述べ、「日本の恥だと思うんですけど」と前置きしたうえで、「役に立たない社員」を「わざと仕事をさせないとか、変な部署に送り込むとか、左遷するとか、嫌がらせをしてですね、やめさせるっていう」方法が横行していると語った。アメリカのように生産性の低い社員は容易に解雇し、市場の新陳代謝を促すべきだとの考えを示した。



労働者側の姿勢については、賃上げ交渉への消極性も要因と分析。日本人には「仕事に穴を空けてはいけない」「お客様に迷惑をかけてはいけない」という気質があり、交渉が及び腰になりがちだとした。そのうえで「本来は賃上げ交渉を個人でやるとか団体でやるってことを盛んにやった方が良い」と提言した。価値観の変化にも触れ、「頑張れば頑張るだけ給料も上がるし、経済も発展して」いた時代に比べ、現代では「仕事は苦役」と捉え自分の時間を優先する傾向があると述べた。また、優秀な個人はヘッドハンティングで高収入を得る一方、「自分より良い思いをしてる人がいると、なんとか粗を探して引きずり下ろそうっていう傾向」が経済の停滞につながるという見方を示した。



最後に移民政策について「賃金がさらに下がってしまう」可能性に触れ、「日本人で経済を回していく方が僕は良い」と締めくくった。

