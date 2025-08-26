ÆüËÜ¤ÈÀï¤¦¥»¥ë¥Ó¥¢¤Î¥¨ー¥¹¤¬Éé½ý¡Ä À¤³¦¥Ð¥ìー2Âç²ñÏ¢Â³MVP¤Î¥Ü¥·¥å¥³¥Ó¥Ã¥Á¤ËÉÔ±¿
¡¡½÷»Ò¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÎÂç²ñÏ¢ÇÆ¤Ë°Å±À¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡25Æü¡Ê·î¡Ë¡¢2025¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ìー¡Ë¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç½÷»Ò¥«¥á¥ëー¥óÂåÉ½¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¥»¥ë¥Ó¥¢¡£2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¾¡¤Á¤Ç·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥«¥á¥ëー¥óÀï¤ÎÂè2¥»¥Ã¥È¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Î¥Æ¥£¥ä¥Ê¡¦¥Ü¥·¥å¥³¥Ó¥Ã¥Á¤¬ÃåÃÏ¤·¤¿ºÝ¤Ë¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Î¥Ø¥Ê¡¦¥¯¥ë¥¿¥®¥Ã¥Á¤ÎÂ¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤Å¾ÅÝ¡£±¦Â¤òÄË¤á¤¿¥Ü¥·¥å¥³¥Ó¥Ã¥Á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ë¥Ó¥¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊOSSRB¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ü¥·¥å¥³¥Ó¥Ã¥Á¤Ï±¦Â¤Î´ØÀá¤òÉé½ý¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¤³¦¥Ð¥ìー2Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ï¥×ー¥ëH¤Î¼ó°ÌÄÌ²á¤ò¤«¤±¤Æ27Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÈÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉºÇ½ªÀï¤òÀï¤¦Í½Äê¡£¥Ü¥·¥å¥³¥Ó¥Ã¥Á¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤ÇMVP¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¨ー¥¹·ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤±¤Ë¥»¥ë¥Ó¥¢¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê·üÇ°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£