ÆüËÜÍ¹ÊØ¡¡¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±Í¹ÊØÊª¤Î°ìÉô¤ò°ú¤¼õ¤±Ää»ß¤Ø¡¡´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ç
ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±¤Î°ìÉô¤ÎÍ¹ÊØÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£·î27Æü¤«¤é°ú¤¼õ¤±¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿Í´Ö¤ÎÂ£ÅúÉÊ¤Ç¡¢²Á³Ê¤¬100¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¡×¡Ö¾ÃÈñ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÈÎÇäÉÊ¡×¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÀè·îËö¡¢800¥É¥ë¡áÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½11Ëü7000±ß°Ê²¼¤Î¾¯³Û¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£·î29Æü°Ê¹ß¡¢´ØÀÇ¤òÌÈ½ü¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤òÄä»ß¤·¡¢ÉÊÌÜ¤´¤È¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ï¡¢±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤¬¼è¤ë¤Ù¤¼êÂ³¤¤¬ÉÔÌÀ³Î¤Ç¡¢¡Ö±¿ÍÑ¤¬¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¡×¤È¤·¤Æ¡¢Â¾¹ñ¤ÎÍ¹ÊØ»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢°ú¤¼õ¤±¤Î°ì»þÄä»ß¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£