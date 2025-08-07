ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 15％上乗せの関税発動 政権幹部「米国側のミスだ」と強調 米国による関税 日米関係 石破茂 林芳正 アメリカ 時事ニュース 共同通信 15％上乗せの関税発動 政権幹部「米国側のミスだ」と強調 2025年8月7日 19時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと トランプ米政権が日本に対する15％の上乗せ関税を発動した件 政権幹部は、合意内容と違うとして「米国側のミスだ」と強調した 見解相違を防ぐために合意文書を交わすよう求めてきた野党は批判を強めた 記事を読む 関連の最新ニュース 米国による関税 記事時間 15％上乗せの関税発動 政権幹部「米国側のミスだ」と強調 記事時間 08/06 15:38 柴田淳「低レベル」神谷宗幣代表の予算委員会での初質問に呆れ 記事時間 07/31 10:16 トランプ氏がインドに25％関税を改めて警告 原油購入にも「ペナルティー」 おすすめ記事 「既存の関税＋１５％」とは聞いていない…困惑した日本「米国に即時修正を求める」 2025年8月7日 6時46分 日米相互関税がついに発動…15％は上乗せ？日米双方の認識食い違いのまま 日本時間午後1時1分に 2025年8月7日 13時1分 相互関税、15％一律上乗せ否定 林官房長官、米側に確認と 2025年8月7日 12時9分 トランプ関税 きょうから15％上乗せ 愛知の“しろたまり”に影響は？「パートナー企業は“クレイジーな状況”と言っている」 2025年8月7日 20時32分 トランプ政権「相互関税」特例で日本は対象外、１５％上乗せの可能性…赤沢氏が修正要求へ 2025年8月7日 0時0分