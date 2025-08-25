Jリーグが名古屋のFWユンカーに対する処分を決定した。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

　Jリーグは８月25日、J１第27節の川崎フロンターレ戦（３−４）で退場となっていた名古屋グランパスFWキャスパー・ユンカーの処分を発表した。

　ユンカーはホーム川崎戦の２−２で迎えた51分に一発退場。味方のロングボールに敵陣で反応し、バックステップしながら右足でトラップを試みた際、ヘッドでクリアしようとした相手DFの神橋良汰の顔面を右足の裏で蹴るような形に。

　危険なプレーだったとして椎野大地主審は、ユンカーにレッドカードを提示した。
 
　Jリーグはこのシーンについて、「日本サッカー協会 競技および競技会における懲罰基準に照らして審議した結果、相手競技者の顔に対し、足裏で過剰な力でタックルした行為は、著しく不正なプレーに該当すると判断」とし、２試合の出場停止と罰金20万円の処分を下した。

　なお出場停止試合は、８月31日の第28節・FC東京戦と９月13日の第29節・ファジアーノ岡山戦となっている。

【動画】足裏が顔直撃、ユンカーの一発レッドシーン

 