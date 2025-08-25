面接で「警察に捕まったことは？」と聞かれた男性、ムカついて“ワザと”思わせぶりに答えた結果…

採用面接でプライベートに踏み込み過ぎる質問をされたら、入社意欲はそがれてしまいそうだ。しかし、投稿を寄せた愛知県の50代男性（クリエイティブ／年収550万円）は、ありえない質問を連発されたものの、その会社に入社した。当時、こんなやり取りがあったという。

「警察に捕まったことはあるか？」「2回ほど…」「何をやったんだ！？」「スピード違反で」「そういうのはいい…」

他にも、借金はあるか？と聞かれたため「百万単位で…」と答えると、「何で使ったんだ！？」と驚かれた。男性は「奨学金で」と答えて「そういうのはいい」と同じ流れになった。（文：長田コウ）

「セクハラなんかこの世にあるのかな？」と聞かれた女性も

本来、いちいち正直に答える必要のない質問だが、男性はうんざりしつつも、あえて思わせぶりに応じたようだ。

「ムカついたからワザとそれっぽく答えておいた。行くところ他になかったけど、採用も二晩寝かせてから返事した」

採用の連絡に対してもすぐには返事をしなかったというから、一矢報いたい気持ちがあったのかもしれない。驚くべきことに、男性は今もその会社で働き続けているそうで、「未だに続いているから相性は良いのかも」と投稿を結んでいる。

一方、和歌山県の40代女性（医療・福祉・介護）は、ある企業の面接で退職理由を聞かれた際、正直に「セクハラです」と答えた。すると、面接官から信じられない言葉が返ってきた。

「セクハラなんかこの世にあるのかな？誰に？セクハラはどんな内容？と聞かれ、この会社は駄目だとこちらから断りました！今でも思い返すと腹が立ちます」

企業の採用担当者として、あまりにも配慮と見識に欠ける対応だ。女性が「この会社はダメだ」と判断し、自ら選考を辞退したのは賢明だったと言えるだろう。

