安くておいしい「豚こま肉」ですが、食べごたえが出せないとお悩みの方はいませんか？ そんなときはギュッと握ってしまえばバッチリ！ 見た目も華やかに格上げできます。そんな簡単な豚こまレシピ2つを、インスタグラムフォロワー109万人の料理研究家・Yuuさんに教えてもらいました。

片栗粉と調味料をもみ込み。やわらかく食べごたえ抜群！

豚こまをギュッと握って焼くだけの簡単レシピ2品をご紹介。どちらのレシピもお弁当おかずとしても活躍しますよ。「豚カルビマヨネーズ」は焼肉のタレを使うから、調理の手間なし！

【写真】表面カリッ！中身はふわっと「から揚げ」

●豚カルビマヨネーズ

【材料（8〜10個分）】

豚こま切れ肉 300g

A［片栗粉、酒各大さじ1 酢、ゴマ油各小さじ1 塩、コショウ各少し］

サラダ油 大さじ1／2

B［焼肉のタレ（中辛・市販）大さじ2 水大さじ1 コチュジャン小さじ1］

マヨネーズ 適量



【つくり方】

（1） 豚肉はポリ袋に入れ、（A）を揉み込み、8〜10等分して丸め、中央を指で押してくぼませる。

（2） フライパンにサラダ油をひいて（1）を並べ、中火にかける。4分ほど焼いたら裏返し、フタをして弱火で3分ほど蒸し焼きにする。

（3） ペーパータオルで余分な油を拭き取り、弱火にする。混ぜ合わせた（B）を回し入れ、全体にからめる。中央のくぼみにそれぞれマヨネーズを絞り、フタをして弱火で1〜2分蒸し焼きにする。

＜調理ポイント＞

・豚肉は包丁でたたいたり、細かく刻むと成形しやすくなります

・タレが煮詰まりやすいので、（B）を入れる際は弱火にするか、火を止めると◎

・保存する場合は工程（3）のあとに。マヨネーズは食べる直前にかけてください

＜代用できる食材＞

・豚こま切れ肉は、豚ひき肉や合いびき肉でもOK

・（A）の酢、ゴマ油は、マヨネーズ大さじ1でも可

・コチュジャンは辛いのが苦手な人は省いてもOK

表面カリッ！中身はふわっと「から揚げ」レシピ

「やみつき塩から揚げ」は、から揚げといってもカリッと焼くだけなのでお手軽です！

●豚こま de やみつき塩から揚げ

【材料（7〜8個分）】

豚こま切れ肉 250g

【つくり方】

A［片栗粉大さじ2 酒、マヨネーズ、水各大さじ1 塩、砂糖各小さじ1／2 粗びき黒コショウ少し ニンニク、ショウガ（各チューブ）各1〜2cm］サラダ油 大さじ3

（1） ポリ袋に豚肉と（A）を入れ、よく揉み込み、（この時点で下味冷凍することも可能）7〜8等分にして丸める。

（2） フライパンにサラダ油大さじ2をひき、（1）を並べ、サラダ油大さじ1を回しかける。中火にかけ、5分ほど焼いたら裏返し、もう片面も2分ほど焼く。最後に火を強め、表面をカリッとさせる。

＜調理ポイント＞

・下味冷凍した場合、食べるときは冷蔵室に移して自然解凍し、工程（1）の丸めるところから調理してください

＜代用できる食材＞

・豚こま切れ肉は、鶏モモ肉、鶏胸肉、鶏ササミで代用可

・マヨネーズは酢、ゴマ油各小さじ1でもOK

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう