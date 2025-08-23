[8.23 J2第27節](藤枝サ)

※19:00開始

主審:中川愛斗

<出場メンバー>

[藤枝MYFC]

先発

GK 41 北村海チディ

DF 5 楠本卓海

DF 22 久富良輔

DF 28 大森彗斗

MF 6 世瀬啓人

MF 8 浅倉廉

MF 17 岡澤昂星

MF 19 シマブク・カズヨシ

MF 33 川上エドオジョン智慧

FW 9 矢村健

FW 14 中川風希

控え

GK 21 ジョーンズ・レイ

DF 4 中川創

DF 16 森侑里

MF 15 杉田真彦

MF 18 松下佳貴

MF 23 梶川諒太

FW 7 松木駿之介

FW 11 アンデルソン

FW 71 榊原杏太

監督

須藤大輔

[愛媛FC]

先発

GK 1 徳重健太

DF 3 マルセル・スカレゼ

DF 19 黒石貴哉

DF 29 福島隼斗

DF 44 森山公弥

MF 8 深澤佑太

MF 13 堀米勇輝

MF 28 前田椋介

MF 40 杉森考起

FW 10 佐藤亮

FW 32 藤本佳希

控え

GK 31 白坂楓馬

DF 2 今野息吹

DF 4 山原康太郎

MF 14 谷本駿介

MF 16 細谷航平

MF 48 行友翔哉

FW 15 鶴野怜樹

FW 18 田口裕也

FW 27 舩橋京汰

監督

青野慎也