藤枝vs愛媛 スタメン発表
[8.23 J2第27節](藤枝サ)
※19:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 5 楠本卓海
DF 22 久富良輔
DF 28 大森彗斗
MF 6 世瀬啓人
MF 8 浅倉廉
MF 17 岡澤昂星
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 33 川上エドオジョン智慧
FW 9 矢村健
FW 14 中川風希
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 4 中川創
DF 16 森侑里
MF 15 杉田真彦
MF 18 松下佳貴
MF 23 梶川諒太
FW 7 松木駿之介
FW 11 アンデルソン
FW 71 榊原杏太
監督
須藤大輔
[愛媛FC]
先発
GK 1 徳重健太
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 19 黒石貴哉
DF 29 福島隼斗
DF 44 森山公弥
MF 8 深澤佑太
MF 13 堀米勇輝
MF 28 前田椋介
MF 40 杉森考起
FW 10 佐藤亮
FW 32 藤本佳希
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 2 今野息吹
DF 4 山原康太郎
MF 14 谷本駿介
MF 16 細谷航平
MF 48 行友翔哉
FW 15 鶴野怜樹
FW 18 田口裕也
FW 27 舩橋京汰
監督
青野慎也
