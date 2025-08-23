「頂点おめでとうございます」夏の甲子園で初優勝！ 沖縄尚学をJ３琉球が祝福。次は自分たちの番。ホームで讃岐と対戦「勝利の花火で最高の一日」を締めくくれるか
８月23日、阪神甲子園球場で第107回全国高校野球選手権大会の決勝が行なわれた。この大一番で、沖縄尚学高（沖縄）が日大三高（西東京）を３−１で下し、夏の甲子園で初優勝を達成した。
沖縄県勢では2010年の興南以来、15年ぶりの快挙に、同じく沖縄県に所在するJ３のFC琉球が反応。公式Xで以下のように綴った。
「祝 沖縄尚学 夏の甲子園初優勝。沖尚ナインの皆さん、夏の頂点おめでとうございます。たくさんの感動をありがとうございます。次はFC琉球の番｡勝利の花火で最高の一日を締めくくり、スポーツで沖縄に熱狂を」
現在J３で14位の琉球。下位に沈むが、直近４試合は２勝２分けの負けなし。23日にはホームでカマタマーレ讃岐と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
