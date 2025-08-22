¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤¬Éé½ý¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¢¥´¥á¥¹¤Îµ¯ÍÑ¤âÈùÌ¯¤Ë¡¡¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤Ç¤Ï±óÆ£¹Ò¤Ë±¦SBµ¯ÍÑ¤Î²ÄÇ½ÀÉâ¾å
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤ÎÉé½ý¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Éé½ý²Õ½ê¤Ï¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¡£¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï9·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¸å¤ÎÉüµ¢¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î±¦SB¤Ë¤Ï¥³¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤âÉé½ý¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢27Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤Î½Ð¾ì¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤¬Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çµ¯ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¸·¤·¤¤¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èà¤é(¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼)°Ê³°¤Ë¤âÁªÂò»è¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹¤â¤½¤Î1¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢Éüµ¢¸å¤Ë20Ê¬¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï(¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï)Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¯¡¢3ÆüÏ¢Â³¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖÄ¹´üÎ¥Ã¦¸å¤ËÆÍÁ³¡¢´ÆÆÄ¤Ë20Ê¬¤Îµ¯ÍÑ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£26Æü¤ËÈà¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÀèÈ¯¤Ç¤¤ë¤Î¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö1¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç2¿Í¤ÎÉé½ý¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£SB¤ò3¿Í¡¢5¿Í¥¹¥«¥Ã¥É¤ËÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¶ò¤«¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×
¼¡Àá¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤Ç¤Ï¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤¬µ¯ÍÑ¤Ç¤¤º¡¢¥´¥á¥¹¤Î½Ð¾ì¤â²ø¤·¤¤¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¥Ï¡¼¥ô¥§¥¤¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¤ÎÀèÈ¯¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±óÆ£¤Î±¦SBµ¯ÍÑ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£