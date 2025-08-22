虎視眈々と再起をはかっていたようだ──。

7月26日、本誌は、幻冬舎に勤務する有名編集者・箕輪厚介氏が人気YouTuber・いけちゃんと不倫関係にあることを報じた。

「箕輪さんは、堀江貴文氏の『多動力』や前田裕二氏の『メモの魔力』など数々のビジネス本を編集してきたカリスマ編集者です。自身も14万部のベストセラーとなった『死ぬこと以外かすり傷』を上梓するなど、作家としても活躍しています。

いっぽう、いけちゃんは旅行系YouTuberとして活躍する27歳で、Eカップのバストと愛らしいルックスで、グラビアタレントとしても活動してきました。彼氏や友人がいない “非リア” キャラを公言し、清楚なイメージで人気を集めています。それだけに、不倫報道はギャップが大きく、ファンからは拒否反応が続出しました」（芸能記者）

元CAの妻と、2人の子供を持つ箕輪氏だが、本誌は、いけちゃんが6月に箕輪氏の自宅から徒歩圏内に引っ越したことを伝えた。7月16日には、いけちゃんの自宅から出てきた2人が、近隣の飲食店で食事後、箕輪氏が彼女の肩や腰に手を回す様子をキャッチ。いけちゃんが頬をふくらませ、箕輪氏がそれをつつくなど、終始親密な様子が伺えた。

報道後、箕輪氏は自身のYouTubeチャンネルで「いちばんは家族、そして妻に不快な思い、いろんなダメージを与えてしまい申し訳ございません」と謝罪。いけちゃんについては「僕からしつこく誘って、強引な形で誤解を招くような姿を撮られることになって、申し訳ないと思っています」と言及した。

いけちゃんも、7月27日に自身のYouTubeチャンネルに「今回の騒動につきまして」というタイトルの動画を公開。白シャツ姿に髪をくくった姿で、「私の未熟な行動により、多くの方々にご迷惑とご不快な思いをさせてしまったこと、本当に申し訳ありません」と謝罪した。今後の活動については「活動を休止するべきか、続けるべきか、何度も悩み、どちらの選択肢も考えたのですが、今回は活動を続けるという選択をさせてください」としていた。

「ただ、その後、動画が更新されることはなく、“音沙汰なし” の状態が続いています。謝罪動画には2万5000件を超えるコメントが集まっていますが、時間をあけて “沈静化” を図ろうとしていたのではないでしょうか」（同）

8月に入ると、秋田県東成瀬村が、村の地域おこし協力隊に任命していたいけちゃんが任期途中の7月末で依願退職したと発表。本人から一身上の都合を理由に申し出られたという。

不倫騒動から1カ月。いけちゃんの近況を友人が明かす。

「報道後、いけちゃんは引っ越しを考えていて、不動産を見て回るなど、かなりバタバタしています。

仕事に関しては、『いけちゃんの見守り』という30人ほどのライングループでYouTuber仲間に進退を相談していました。自粛期間中は、仲のいいYouTuberやインフルエンサーに頼んでコラボ動画を撮りためていたとか。8月下旬から活動再開すると漏らしていましたよ」

活動再開後も、ファンは “非リア” キャラを信じてくれるだろうか──。