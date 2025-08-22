北は六甲山、南は瀬戸内海に抱かれ、豊かな自然に恵まれた兵庫県神戸市。8月20日、神戸最大の繁華街があるJR三ノ宮駅から700メートルほど離れた場所の瀟洒なマンションに、血の海が広がった──。

【緊迫の現場写真】「エレベーターの前に血溜まり、女性の靴が片方だけ…」事件現場のマンションとは

19時22分、マンションの住人から兵庫県警に「エレベーターの中で女性が男に羽交い締めにされている」と通報があった。在阪の大手紙社会部記者が解説する。

「通報者はエントランスから自室に戻る際、エレベーター内の様子を映したモニターを見て110番した。このとき、男が刃物のようなものを手にしているのを目視しており、女性の悲鳴も聞こえたそうです。

襲われたのはこのマンションの住人で、大手損害保険会社に勤める片山恵さん（24）。男は片山さんがオートロックの扉を通過したところを後ろからついていき、犯行に及びました。捜査関係者によれば、別の住人が6階のエレベーター前で倒れている片山さんを発見し、非常階段を下る犯人らしき人物も目撃している」

片山さんはすぐに病院へ運ばれたものの、搬送先で死亡。司法解剖の結果、死因は上半身などを複数回刺されたことによる失血死だった。同日中に兵庫県警はこの事案を殺人事件と認定し、80名体制で犯人の捜索にあたった。

現場のマンションは港湾近くに位置し、神戸市内では比較的閑静なエリアだった。突然起きた事件に、当時現場は物々しい雰囲気に包まれた。このマンションの住民が話す。

緊迫した現場の様子

「20時過ぎ、外がなにやら騒がしいなと思ってベランダから家の外をのぞいたら、パトカーや救急車がぞろぞろ集まっていて。ちょうど女の子らしき人が救急車に運ばれたところでした。

その後、様子を見におそるおそる表に出てみると、非常階段を少し降りたあたり、6階のエレベーターの前が血溜まりになっていました。その近くに、女性の靴が片方だけあったのも見えて、そのとき『誰かが襲われたんだ』と……」

1回目の通報があってから、別の住民が倒れている片山さんを発見するまでの時間はおよそ3分。犯人はものの数分の間で彼女を刺殺し、忽然と姿を消した。建物の防犯カメラ映像などから、男は20〜30代とみられ、前出の記者によれば「遺体には臓器まで届く深い刺し傷もあり、怨恨による殺人の可能性もある」という。

別の目撃者が、緊迫した一部始終を語る。

「19時40分くらいだと思います。非常階段のところに警察官がわらわらと集まっていて、『エレベーター！』などと指示を飛ばしあっていた。消防隊は最初、担架のようなものを持ってマンションに入っていったんですが、被害者の子は、ビニール袋のようなものに包まれて出てきました。点滴をしていたから、そのときはまだ生きているんだなと思ったのを覚えています。

そうこうするうちに、警察犬を連れたおまわりさんなども続々と集まってきて、それはもう騒然とした感じでしたね。ここでこんな殺人が起きるなんて、まさかという思いです」

悲惨な事件はなぜ起こってしまったのか。犯人の逮捕と真相究明が待たれる。

