日産「新型スライドドア軽ワゴン」初公開！ 5年ぶり“全面刷新”で160万円台スタート！ 斬新“カクカクデザイン”の「新型ルークス」 新たなカスタムカーと充実の純正アクセも設定

新カスタムカー「AUTECH LINE」登場＆ユニークなアクセも充実

日産は2025年8月22日、フルモデルチェンジした新型軽スーパーハイトワゴン「ルークス」を先行公開しました。

新たなカスタムカー「AUTECH LINE（オーテックライン）」と、多彩な純正アクセサリーも用意されます。

【画像】超カッコイイ！ これが日産の「新型軽ワゴン」です！ 画像で見る（30枚以上）

一体どのようなものなのでしょうか。

日産「ルークス」多彩なアクセと新カスタムカーも登場

ルークスは2009年に登場した軽スーパーハイトワゴンです。

スタイリッシュなデザインに加え、広い室内空間や後席両側スライドドアなどによる高い利便性が人気を博しています。

現行型は2020年にフルモデルチェンジした3代目で、運転支援技術「プロパイロット」の採用をはじめ、走行性能や燃費性能などを向上。2023年6月にはマイナーチェンジし内外装を一新したほか、安全機能を進化させました。

今回、5年ぶりのフルモデルチェンジで4代目の新型に進化します。

「かどまる四角」を基調としたデザインの大幅刷新に加え、インテリアの質感の向上、「インテリジェントアラウンドビューモニター」や「プロパイロット」など先進機能の強化や乗り心地の向上、コネクテッド機能の大幅強化を図っています。

ラインナップはスタンダードモデルと、歴代を通じて人気となっていたエアロタイプ「ハイウェイスター」を設定。ハイウェイスターにはターボエンジン搭載車も用意されます。

新型ルークスの価格（消費税込）は160万円台からで、秋頃の発売を予定しています。

そんな新型ルークスに対し、日産モータースポーツ&カスタマイズ（NMC）は、「ハイウェイスターGターボ」をベースに、カスタムカー AUTECH LINE（オーテックライン）を設定します。

オーテックラインは、NMCがすでに他車種に展開しているカスタムカー「AUTECH」とは異なる新シリーズで、さりげない個性を演出。

エクステリアはデザインモチーフ「かどまる四角」の意匠をあしらったクローム仕上げの専用フォグランプフィニッシャーやシルバーのドアミラー、エレガントなスポークタイプの専用15インチアルミホイールを装着。クールながら存在感のあるエクステリアを実現しました。

フロントグリルの左下とテールゲートには「AUTECH LINE」のエンブレムを配し、特別感を演出しました。

ボディカラーは専用の2トーン「ホワイトパール／ブラック」「チタニウムグレー／ブラック」のほか、全9色をラインナップします。

インテリアはオーテックライン専用のブラック基調の内装を採用。インパネはブラック×グレージュのコンビカラーを採用し、洗練された印象を与えています。ドアトリムには専用のグレージュのトリコット生地を用い、手に触れる部分の質感を高めました。

またシートは従来のオーテックシリーズとの共通性を感じる、波のゆらぎのようなパターンを施したもので、素材は防水の合皮素材を採用。手触りのよさと機能性を両立しています。

※ ※ ※

純正アクセサリーは、新型ルークスのデザインモチーフ「かどまる四角」をより強調するようなアイテムを設定します。

エクステリアでは、右ヘッドランプ上のボンネットに貼付する「フードデカール」、ボディサイドのキャラクターラインに沿わせ、エンボス加工を施した「サイドデカール」を用意。いずれも4つの「かどまる四角」を表示しており、ルークスらしさを高めます。

サイドスカート前端とリアバンパーロアに装着する「前後マッドガード」は、「かどまる四角」をエンボスであしらい、さりげないアクセントを与えます。

「フロントバンパーフィニッシャー」は、フロントバンパーロアに装着するもので、さらにスクエア感を強調。「リアバンパーフィニッシャー」はリアのリフレクター左右間に総画するもので、リアの面に立体感をプラスします。

インテリアでは、助手席インパネ正面に置く小物入れ「インストトレイ」を設定。ブラウンとグレージュの2色を用意し、「かどまる四角」のアクセントを取り入れることで、インテリアに華やかさを与えます。

「フロアカーペット（エクセレント）」は、3色の糸を用いたことで、ラグマットのような高級感を演出。リビングルームのようなくつろぎの空間に一変させます。

ラゲッジルームでは、荷室を2段に仕切れる「ラゲッジボード」、荷物の飛び出しを防ぐ「ラゲッジネット」、衣類を吊り下げたり、物が倒れないようにできる「ラゲッジバー」などのアイテムを設定。日常の使い勝手を高めます。